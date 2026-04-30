Con la llegada de mayo y los primeros fríos, muchas personas empiezan a notar un problema recurrente dentro de sus casas: la humedad. Manchas en las paredes, olor a encierro y vidrios empañados son algunas de las señales más comunes de un fenómeno que se intensifica en esta época del año.

El aumento de la humedad en otoño e invierno tiene una explicación concreta. A medida que bajan las temperaturas, se reduce la ventilación de los ambientes —las ventanas permanecen más tiempo cerradas— y se genera una mayor condensación.

Esto ocurre cuando el aire caliente del interior entra en contacto con superficies frías, como paredes o ventanas, formando gotas de agua.

Además, actividades cotidianas como cocinar, bañarse o incluso secar ropa dentro de casa elevan los niveles de humedad ambiental, especialmente en espacios poco ventilados.

Chau olor a humedad: el truco para secar la ropa en días húmedos (foto creada con IA)

El truco del vaso con sal: por qué se usa tanto

En este contexto, cada año vuelve a circular un método casero simple: colocar un vaso con sal gruesa en distintos rincones de la casa. La razón es que la sal tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, actuando como un deshumidificador natural.

Quienes lo utilizan recomiendan ubicar recipientes en lugares cerrados o propensos a la humedad, como placares, baños o cerca de ventanas. Con el paso de los días, la sal puede endurecerse o humedecerse, señal de que está captando el exceso de agua en el aire.

Si bien no reemplaza a un deshumidificador eléctrico en casos severos, este truco puede ayudar a reducir la sensación de humedad en espacios pequeños o poco ventilados.

Cómo prevenir la humedad en casa

Además del uso de soluciones caseras, hay medidas clave que ayudan a controlar este problema:

-Ventilar los ambientes al menos unos minutos por día, incluso en días fríos.

-Evitar secar ropa en el interior sin ventilación.

-Usar extractores o abrir ventanas al cocinar o bañarse.

-Mantener una temperatura estable en el hogar.

-Revisar posibles filtraciones o problemas estructurales.

Un problema común en los meses fríos

La humedad no solo afecta la comodidad del hogar, sino que también puede tener impacto en la salud, especialmente en personas con alergias o problemas respiratorios.

Por eso, con la llegada de mayo, prestar atención a estos detalles y aplicar soluciones simples puede marcar la diferencia para mantener los ambientes más saludables y confortables durante toda la temporada de frío.