La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires entra en uno de sus fines de semana más convocantes con una agenda cargada de presentaciones, firmas de ejemplares y actividades que cruzan literatura, espiritualidad, romance y cocina.

Del 1 al 3 de mayo, autores best seller, figuras del mundo holístico y referentes de la cultura pop literaria se darán cita en distintos pabellones para conectar con sus lectores.

A continuación, una guía completa con nuestra selección —día por día— para no perderse a las autoras que presentarán sus trabajos y brindarán charlas y encuetros.

Viernes 1 de mayo: runas, novelas y cocina con figuras virales

14:30 hs — Las runas contadas

La astróloga y coach holística Eleonora Merighi presenta Las runas contadas en la Sala Rodolfo Walsh (Pabellón Amarillo).

El libro propone un recorrido por historias reales surgidas de su consultorio, donde combina runas, astrología y coaching para enfrentar verdades incómodas y generar transformación personal.

Lejos de lo esotérico superficial, la autora plantea un enfoque directo: el cambio no viene de afuera, sino de la conciencia y la acción.

📍 Firma + experiencia: 16:00 hs en stand 1025 (Pabellón Verde)

Foto: prensa

17:30 hs — Roto

Beta Suárez presenta su nueva novela Roto en la Sala Alejandra Pizarnik.

Una comedia negra sobre el amor que se mete en las grietas de los vínculos adultos: separaciones, deseo, decisiones que pesan y emociones que incomodan.

Ambientada en Buenos Aires, combina humor ácido con una mirada honesta sobre las relaciones reales.

La historia arranca con una boda caótica y avanza con personajes profundamente reconocibles, atravesados por el paso del tiempo y las decisiones tomadas (o evitadas).

📍 Firma: 18:30 hs en stand 1025

19:00 hs — Chef privada

La cocinera de los famosos Lucía Scarpa presenta Chef privada en la Sala Rodolfo Walsh.

Con una comunidad enorme en redes y experiencia cocinando para figuras como músicos y futbolistas, Lulu propone llevar la experiencia gourmet a casa.

El libro incluye recetas accesibles —desde platos salados hasta pastelería— y su mirada sobre la cocina como acto de generosidad.

📍 Firma: 20:00 hs en stand 1025

Sábado 2 de mayo: romance, intriga y pasión

19:00 hs — Amuleto contra el vacío

Laura G. Miranda presenta una nueva edición de su novela en la Sala Ernesto Sábato (Pabellón Azul).

La historia arranca con un choque bajo la lluvia y una atracción inevitable. A partir de ahí, se despliega un romance intenso atravesado por secretos, celos, crimen y corrupción.

Con su estilo lírico y reflexivo, Miranda construye una trama donde el amor se pone a prueba entre decisiones difíciles y pasiones desbordadas.

📍 Presenta: Flavia Tomaello

📍 Firma: 20:00 hs en stand 1025

Domingo 3 de mayo: espiritualidad y conexión con el más allá

19:00 hs — Sesión abierta

La médium Noelia Pace presenta Sesión abierta. Las almas conectan, el espíritu sana en la Sala Julio Cortázar.

El libro aborda uno de los temas más universales: la muerte. A través de su experiencia como médium, Pace propone una mirada distinta sobre el duelo, entendiendo la muerte como transformación y no como final.

Con un enfoque cercano y emocional, invita a los lectores a conectar con señales, sueños y experiencias que trascienden lo tangible.

📍 Presenta: Laura G. Miranda

📍 Firma: 20:00 hs en stand 1025

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