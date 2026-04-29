Mientras que a nivel internacional el Día del Animal se celebra cada 4 de octubre por San Francisco de Asís, en Argentina tenemos un sello propio. Cada 29 de abril homenajeamos a nuestras mascotas y a toda la fauna por una razón que mezcla destino, militancia y una coincidencia increíble.

¿Quién fue Ignacio Albarracín?

El protagonista de esta historia es Ignacio Lucas Albarracín, un abogado cordobés que, junto a Domingo Faustino Sarmiento, fundó la Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA).

En una época donde los animales eran vistos solo como herramientas de trabajo, a Albarracín lo apodaban “el Loco” por su defensa incansable.

Su gran hito: fue el principal impulsor de la Ley 2.786 (promulgada en 1891), la primera norma en el país que declaró como delito el maltrato y la caza de animales.

Lucha callejera: logró prohibir las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma.

Día del Animal en Argentina (foto creada con IA)

La curiosa razón de la fecha

Lo que pocos saben es que el 29 de abril no nació como un aniversario luctuoso, sino como una fiesta escolar.

La primera fiesta: en 1908, Albarracín propuso crear la “Fiesta del Animal” para concientizar a los chicos sobre el respeto a la vida. La elección: él mismo eligió el 29 de abril para realizar el primer evento masivo en el Zoológico de Buenos Aires. El destino: la coincidencia quiso que, años después, Albarracín falleciera exactamente un 29 de abril de 1926. A partir de allí, la fecha quedó inmortalizada para siempre en el calendario argentino.

¿Cómo celebrar hoy?

Más allá de los mimos a nuestros perros y gatos, esta jornada busca promover la tenencia responsable: