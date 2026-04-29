Mientras que a nivel internacional el Día del Animal se celebra cada 4 de octubre por San Francisco de Asís, en Argentina tenemos un sello propio. Cada 29 de abril homenajeamos a nuestras mascotas y a toda la fauna por una razón que mezcla destino, militancia y una coincidencia increíble.
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¿Quién fue Ignacio Albarracín?
El protagonista de esta historia es Ignacio Lucas Albarracín, un abogado cordobés que, junto a Domingo Faustino Sarmiento, fundó la Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA).
En una época donde los animales eran vistos solo como herramientas de trabajo, a Albarracín lo apodaban “el Loco” por su defensa incansable.
- Su gran hito: fue el principal impulsor de la Ley 2.786 (promulgada en 1891), la primera norma en el país que declaró como delito el maltrato y la caza de animales.
- Lucha callejera: logró prohibir las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma.
La curiosa razón de la fecha
Lo que pocos saben es que el 29 de abril no nació como un aniversario luctuoso, sino como una fiesta escolar.
- La primera fiesta: en 1908, Albarracín propuso crear la “Fiesta del Animal” para concientizar a los chicos sobre el respeto a la vida.
- La elección: él mismo eligió el 29 de abril para realizar el primer evento masivo en el Zoológico de Buenos Aires.
- El destino: la coincidencia quiso que, años después, Albarracín falleciera exactamente un 29 de abril de 1926. A partir de allí, la fecha quedó inmortalizada para siempre en el calendario argentino.
¿Cómo celebrar hoy?
Más allá de los mimos a nuestros perros y gatos, esta jornada busca promover la tenencia responsable:
- Adopción: recordar que hay miles de animales esperando un hogar en refugios.
- Salud: es un día ideal para chequear el calendario de vacunación y castración.
- Respeto: no solo por los domésticos, sino por la preservación de nuestras especies autóctonas.
- Dato Ciudad: Si tenés una mascota, hoy es el día para presumirla y mimarla.