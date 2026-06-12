Quienes planean aprovechar el fin de semana largo del 13, 14 y 15 de junio deberán tener en cuenta que habrá cambios en las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sábado 13 de junio: lluvias y viento

El sábado será el día más inestable del fin de semana largo. Se esperan lluvias durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%.

La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y 14°C de máxima, mientras que se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Domingo 14 de junio: mejora el tiempo

Para el domingo, el SMN prevé una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará entre parcialmente nublado y despejado, sin probabilidad de lluvias.

La temperatura será más baja, con una mínima de 3°C y una máxima de 10°C, por lo que se espera una jornada fría pero ideal para actividades al aire libre.

Lunes 15 de junio: feriado con sol

El feriado llegará con las mejores condiciones climáticas del fin de semana largo. El pronóstico indica cielo despejado durante toda la jornada, sin lluvias y con poco viento.

La temperatura irá de los 4°C a los 14°C, con una tarde agradable y mucho sol.

Clima en Buenos Aires para el fin de semana largo: cuándo llueve y cómo estará el feriado del lunes (Foto IA)

En resumen, el fin de semana largo tendrá un comienzo inestable por las lluvias del sábado, pero el tiempo mejorará notablemente para el domingo y el lunes, cuando predominarán las condiciones secas y el cielo despejado.