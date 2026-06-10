Tras varios días con temperaturas moderadas en gran parte del país, la próxima semana estará marcada por el ingreso de una masa de aire frío que provocará un descenso térmico significativo en distintas regiones de la Argentina.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el lunes y el miércoles se espera el avance de aire de origen polar que favorecerá jornadas más frías, especialmente en el centro y sur del país, aunque sus efectos también se sentirán en el norte argentino.

Qué dice el pronóstico del SMN

Los especialistas del organismo indican que el cambio de tiempo estará asociado al paso de un frente frío que generará un descenso de las temperaturas mínimas y máximas.

En ciudades de la región pampeana, Cuyo y el centro del país, las mínimas podrían ubicarse por debajo de los valores registrados durante los últimos días, con mañanas frías y sensación térmica aún más baja debido al viento.

Además, en sectores de la Patagonia podrían registrarse heladas intensas, mientras que en algunas zonas serranas no se descartan nevadas o precipitaciones en forma de aguanieve.

Cuándo llegará el frío más intenso

Según las tendencias meteorológicas publicadas por el SMN, el período más frío se concentraría entre el martes y el jueves de la próxima semana, cuando la masa de aire polar se encuentre plenamente instalada sobre buena parte del territorio nacional.

Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones diarias del pronóstico, ya que la intensidad del fenómeno puede variar según la región.

Cómo seguirá el tiempo

Si bien el frío ganará protagonismo durante varios días, los modelos meteorológicos indican que las temperaturas podrían comenzar a recuperarse gradualmente hacia el próximo fin de semana.

De todos modos, el avance de aire polar marca el inicio de un período más acorde a la época del año, a pocas semanas del comienzo oficial del invierno en la Argentina.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronósticos y tendencias climáticas oficiales vigentes al 10 de junio de 2026.