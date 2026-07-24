La familia de Antonela Roccuzzo lanzó un ambicioso desarrollo urbano en la ciudad santafesina de Funes. Se trata de Raíces de Funes, un proyecto que combinará locales comerciales, propuestas deportivas y servicios en un predio de gran escala, ubicado en una de las esquinas más transitadas de la región.

El emprendimiento se levanta sobre un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas, en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la calle Almafuerte, frente a Bosques de Funes. El lugar perteneció durante años a la histórica propiedad conocida como “L’Alicia” y fue adquirido por familiares de Antonela tras un proceso de negociaciones que buscó darle un nuevo destino a ese espacio.

QUÉ INCLUIRÁ RAÍCES DE FUNES

El plan maestro contempla una amplia variedad de propuestas distribuidas en un mismo predio: locales gastronómicos, espacios comerciales, un sector educativo y hotelería, además de servicios pensados tanto para vecinos como para visitantes. Según trascendió, también habrá una clínica de rehabilitación médica y una nueva sede de la escuela Montessori Cocoon, que ya funciona en la zona en el nivel inicial y ahora proyecta sumar el nivel primario.

Así lucirá el área deportiva y los espacios verdes del complejo Raíces de Funes. Fuente: Raíces de Funes

Uno de los atractivos centrales será el área deportiva, con canchas de fútbol, pádel y dos canchas de tenis de césped natural, algo poco frecuente incluso en los desarrollos premium de la región. La vivienda principal de tres dormitorios y la casa para huéspedes que ya existían en el terreno se integrarán al diseño general del complejo.