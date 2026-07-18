Si hay alguien que se robó todas las miradas fuera y dentro de la cancha durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ fue Antonela Roccuzzo. Mientras Lionel Scaloni lideró a la Selección argentina con Leo Messi hasta una nueva final del mundo, ella volvió a demostrar por qué es una de las referentes de moda más importantes del país.

A lo largo del torneo, Antonela acompañó a la Scaloneta desde los palcos junto a sus hijos y familiares y en cada aparición dejó un look diferente, fiel a un estilo sofisticado, cómodo y con pequeños guiños celestes y blancos. Siempre con la camiseta titular corta de la Selección Argentina 26 o la alternativa, alternó jeans y pantalones de corte amplio en tonos celeste, azul, negro y blanco con zapatillas premiun.

Todos los looks de Antonela Roccuzzo en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Ciudad Magazine).

Así, demostró que el estilo casual chic también tiene lugar en la COPA MUNDIAL™, en la que predominaron la combinación de prendas básicas con accesorios de lujo, una de sus marcas registradas, como anteojos de sol, carteras de reconocidas firmas internacionales, joyas discretas y peinados naturales que acompañaron a sus maquillajes minimalistas.

UNA POR UNA, TODAS LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE ANTONELA ROCCUZZO EN EL MUNDIAL 2026

El look de Antonela Roccuzzo para el primer partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el segundo partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el tercer partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el cuarto partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el quinto partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el sexto partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

El look de Antonela Roccuzzo para el séptimo partido de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

EN LA PREVIA DE LA FINAL DEL MUNDIAL, TODAS LAS MIRADAS HACIA ANTONELA ROCCUZZO

En la previa de la final entre Argentina y España, todas las miradas vuelven a posarse sobre Antonela Roccuzzo. Después de un MUNDIAL™ repleto de outfits elegantes, relajados y con fuerte impronta futbolera, la gran incógnita ahora es cuál será el look elegido para acompañar a Lionel Messi en el partido más importante del torneo.

Su presencia ya es una tradición en las grandes citas de la Selección y, una vez más, promete convertirse en uno de los grandes focos de atención tanto dentro como fuera del estadio.

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