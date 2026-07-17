Tras su paso por Estados Unidos, donde participó de la cobertura del Mundial 2026 para DGO, Pampita volvió a la Argentina y, en una entrevista con Infobae, abrió una ventana a un aspecto poco habitual de su vida: su vínculo con la terapia y la salud mental.

Lejos de esquivar el tema, la modelo y conductora contó que durante mucho tiempo encontró en el acompañamiento psicológico un espacio fundamental para procesar distintas situaciones personales y fortalecer herramientas emocionales.

PAMPITA REVELÓ QUE RECIBIÓ EL ALTA EN TERAPIA

Consultada sobre su experiencia, Pampita explicó que hoy ya no asiste a terapia porque finalizó ese proceso junto a su profesional.

“Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido”, reflexionó.

Luego, entre risas, sorprendió al revelar: “Hace un tiempo que me di de alta”.

Sin embargo, dejó en claro que no considera el alta como un cierre definitivo. Para ella, la terapia sigue siendo un recurso al que volvería sin dudar si en algún momento de su vida lo necesitara.

Pampita impactó con un look inspirado en la Selección Argentina y marcó tendencia en las redes. Crédito: Instagram

“Si hay que volver, volvemos”, aseguró, dejando en evidencia su mirada abierta sobre el cuidado de la salud mental.

SU EMOCIÓN POR HABER CUBIERTO EL MUNDIAL 2026

Durante la charla también recordó la experiencia de haber formado parte de la cobertura del Mundial 2026, una oportunidad que definió como uno de los grandes privilegios de su carrera.

Pampita

“Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí. Digo: ‘Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada’”, expresó.