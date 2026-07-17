La salida de Mauro Icardi del Galatasaray ya es un hecho y, mientras busca un nuevo desafío futbolístico, también comienza una etapa de definiciones para su vida personal junto a la China Suárez.

El delantero analiza distintas propuestas del exterior y la decisión no solo impactará en su carrera, sino también en la organización familiar que comparte con la actriz.

Según reveló Guido Záffora en DDM (América), el atacante tiene tres ofertas concretas para continuar su carrera: Arabia Saudita, México y Brasil. Cada una representa un escenario diferente tanto desde lo deportivo como desde lo económico y familiar.

La propuesta de Arabia Saudita sería la más importante desde el punto de vista financiero. Sin embargo, la distancia y la logística que implicaría para la China Suárez y sus hijos aparecen como los principales obstáculos.

La experiencia de la mudanza a Turquía ya había requerido acuerdos con los padres de los menores y un nuevo traslado tan lejano volvería a complicar la situación.

En tanto, la posibilidad de jugar en México también está sobre la mesa, aunque, según explicó Záffora, las condiciones económicas serían inferiores a las ofrecidas desde Medio Oriente.

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BRASIL GANA TERRENO COMO EL DESTINO MÁS VIABLE

Dentro de las alternativas, Brasil sería hoy el destino que reúne mayores consensos. La cercanía con la Argentina facilitaría los viajes y permitiría mantener un vínculo más fluido entre los hijos de la actriz y sus padres.

“La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña, es la más atractiva: Brasil”, aseguró Guido Záffora durante el programa.

El periodista agregó que Icardi tendría una propuesta de un club de San Pablo, aunque aclaró que todavía no pudo confirmar cuál sería la institución interesada.

LA RELACIÓN CON BENJAMÍN VICUÑA, UN FACTOR DETERMINANTE

La elección del próximo destino también está condicionada por el presente que atraviesan la China Suárez y Benjamín Vicuña, padres de Magnolia y Amancio. Según comentaron en DDM, la relación entre ambos atraviesa un momento de máxima tensión y prácticamente no existiría diálogo.

“Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios”, explicó Záffora al referirse a las conversaciones que mantienen la actriz e Icardi antes de tomar una decisión definitiva.

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Además, el panelista sostuvo que la paciencia del actor chileno estaría llegando a su límite frente a los continuos cambios de residencia y viajes de sus hijos. “Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca”, señaló.

Con este panorama, Brasil aparece como la alternativa que mejor equilibra las aspiraciones deportivas de Mauro Icardi con la compleja realidad familiar que atraviesa la pareja, aunque la decisión final todavía permanece abierta.