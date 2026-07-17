Georgina Barbarossa protagonizó el blooper del día en Telefe. La conductora sufrió una espectacular caída mientras festejaba, junto a todo su equipo, la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras la victoria ante Inglaterra.

El accidente ocurrió minutos antes de que arrancara al aire “A la Barbarossa”.

Todo empezó cuando el equipo del programa decidió arrancar la jornada a pura fiesta. Vestidos con los colores de la bandera nacional, recorrieron los pasillos del canal cantando y saltando al ritmo de “El domingo cueste lo que cueste”, en referencia a la final que la Scaloneta jugará frente a España.

Georgina, al frente de la caravana, corría con los cordones de una de sus zapatillas desatados. La pisó, la aguantó un segundo... y no pudo sostenerla.

La conductora se cayó en los pasillos del canal mientras festejaba el pase de la Selección a la final del Mundial 2026 Crédito: Captura de A la Barbarossa (Telefe)

Como en una jugada que se define en el área chica, todo pasó rápido: el descuido le hizo perder el equilibrio por completo y la conductora terminó tendida en el piso, de costado, mientras la bandera de Telefe y el turbante que llevaba puestos salían volando por el aire, como si también festejaran por su cuenta.

Sus compañeros, entre ellos Diego Brancatelli, Pía Shaw y Mariana Brey, cortaron la caravana de inmediato y corrieron a socorrerla, visiblemente preocupados por el golpe.

CÓMO FUE LA CAÍDA DE GEORGINA BARBAROSSA

Todo empezó cuando el equipo del programa decidió arrancar la jornada a pura fiesta. Vestidos con los colores de la bandera nacional, recorrieron los pasillos del canal cantando y saltando al ritmo de “El domingo cueste lo que cueste”, en referencia a la final que la Scaloneta jugará frente a España. En medio del festejo, Georgina corría con los cordones de una de sus zapatillas desatados y se los terminó pisando.

La conductora se cayó en los pasillos del canal mientras festejaba el pase de la Selección a la final del Mundial 2026 Fuente: Captura de A la Barbarossa (Telefe)

El descuido le hizo perder el equilibrio por completo. La conductora terminó tendida en el piso, de costado, mientras la bandera de Telefe y el turbante que llevaba puestos salieron volando por el aire. Sus compañeros, entre ellos Diego Brancatelli, Pía Shaw y Mariana Brey, cortaron la caravana de inmediato y corrieron a socorrerla, visiblemente preocupados por el golpe.

Ante la preocupación del panel, que le preguntaba una y otra vez si estaba bien, la actriz respondió con el humor que la caracteriza: “Viva”. La respuesta destrabó las risas de todo el estudio, que cambió por un momento los cánticos futboleros por un improvisado “¡Está viva, está viva!” en su honor.

Ya instalada en el estudio y con el programa en marcha, Georgina repasó las imágenes del blooper junto al VAR de “A la Barbarossa” y llevó tranquilidad a la audiencia: aclaró que su rodilla operada es “de hierro” y que no sufrió ninguna lesión de gravedad pese al golpazo. Como siempre, cerró el momento con una de sus frases picantes, dejando en claro que se tomó todo con humor: “Si esto da rating, me caigo toda la vida”.