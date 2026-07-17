Cami Mayan volvió a ser tendencia en redes sociales luego de un momento que se vivió al aire en su programa de Luzu TV, donde recordó los comentarios que recibía de su ex pareja, el futbolista de la Selección argentina Alexis Mac Allister, quien según relató le decía que era “aburrida”.

La panelista, que en los últimos años se convirtió en una de las figuras más seguidas del streaming argentino tras la mediática separación del campeón del mundo, se refirió al tema cuando uno de sus compañeros le preguntó directamente, si ella se sentia en ese “papel”.

LA REFLEXIÓN DE CAMI MAYAN QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Lejos de esquivar la pregunta, Cami Mayan eligió responder desde un lugar introspectivo y habló de cómo ese tipo de discursos terminan calando en la autoestima. “No sé, como que te empezás a meter en algo que vos mismo no querés, vos mismo no querés ver, entonces terminás como apañando eso, ¿entendés?”, comenzó.

Y profundizó con la frase que se replicó en las redes: “Terminás haciendo que sea real ese discurso, porque vos mismo te ponés en ese lugar y ahí es cuando se te desconfigura todo”.

La influencer también destacó el proceso de salir de esa situación como una instancia de fortalecimiento personal: “Sí creo que en el momento que te tenés que enfrentar, como a la necesidad de salir de ahí, uno resuelve y se pone en el lugar que necesita, y por esa necesidad como que salís más fuerte, te hacés sobreponer”.

Cuando una de sus compañeras retomó sus palabras, Cami Mayan cerró el momento entre risas y con complicidad: “Claro, me encanta. Estoy tratando de decir cosas sin meterme demasiado”, admitió, dejando en claro que prefirió no ahondar en detalles de su relación con el mediocampista de la Scaloneta, hoy en pareja con Ailén Cova.