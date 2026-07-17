La relación entre los hermanos Dente volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de Tomás en su programa de Net Tv.

Es que el periodista acusó a Fernando de tener “dos caras”, de usar su historia personal para ganar popularidad, de haber influido en decisiones laborales que lo perjudicaron, de “trepador” y hasta de abusos.

Tras las repercusiones, el equipo de LAM y le consultó si quería aclarar algo de esas acusaciones, y Fer fue tajante: “Es mi hermano. Un hermano es un hermano”, y respecto a los abusos, remarcó: “Me parece que, como respeto a la gente que le pasa, no quiero hablar de eso”, explicó, evitando profundizar en los rumores y acusaciones.

Fer Dente habló de los dichos de su hermano Tomás en su contra (Foto: captura de América).

Sobre las versiones que lo señalan como responsable de que Tomás haya perdido trabajos, Fer fue irónico: “¿Vos me ves pidiendo la cabeza de alguien? Es mi hermano. Cuando un vínculo no se puede elegir, lo mejor que podés hacer es aceptarlo”.

LA DISTANCIA ENTRE LOS HERMANOS DENTE Y LA POSIBILIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN

Fer Dente reconoció que hace casi 17 años que no tiene un vínculo cotidiano con Tomás y sobre la posibilidad de un reencuentro, fue sincero: “Si lo hiciéramos, no lo haría públicamente y me parece que también ya roza lo bizarro”.

Tomás Dente contra su hermano Fernando Dente (Foto: captura de NET Tv).

“¿Vos sentís que eso puede pasar?“, repreguntaron en el programa de Ángel de Brito y él contestó: ”No lo sé, no lo sé. Por ahora está en ese lugar y me parece que es el lugar que mejor me funciona a mí, hoy”.

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