En medio de la guerra entre Fernando y Tomás Dente, su hermano mayor, Guido, decidió hablar públicamente sobre la fuerte pelea que divide a su familia y dejó en claro su postura frente a la exposición mediática de la familia.

En diálogo con Rodrigo Lussich en Intrusos, Guido expresó su cansancio y apuntó contra quienes, según él, inventan historias sobre sus padres fallecidos. El hombre, que nació en Italia y vivió gran parte de su vida en Argentina antes de regresar a Milán, contó que está harto de los rumores y de que se hable de su familia sin conocer la verdad.

“Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milano”, relató.

Fotos: capturas Net TV y América TV

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Guido reconoció que conoce en profundidad la pelea entre sus hermanos y que está al tanto del “odio” que existe entre Tomás y Fernando. “Sé del odio que se tienen, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa”, aseguró.

El conflicto familiar se agravó cuando se hizo pública en LAM y SQP la historia de la madre, Ada, y la versión de que Fernando sería hijo de un sacerdote, lo que generó un quiebre en la relación entre los hermanos.

“El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote”, afirmó Guido, quien insistió en defender el honor de sus padres: “Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá”.

Guido, Tomás y Fernando Dente (Fotos: capturas Net TV y América TV)

Durante la entrevista, Guido se mostró especialmente molesto con Yanina Latorre, a quien acusó de inventar historias sobre su padre cuando hizo referencia al tema en su programa la semana pasada. “Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado”, remarcó.

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Además, aclaró que mantiene relación con Fernando, con Tomás y una excelente relación con Lucas, otro de los hermanos. “Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él”, sostuvo.

Guido no ocultó su hartazgo por la situación y la exposición mediática: “Estoy harto de que me traten como un pelotud*”. Y agregó: “Que se metan con mi sangre, estoy cansado. Me rompe las pelotas porque soy tan hijo como Tomás y Fernando”.

Fotos: Instagram @dente_guido

Por la noche, Guido habló con LAM donde recordó que los cuatro hermanos fueron criados “con mucho amor”, si bien “había gritos”, pero negó cualquier tipo de violencia, y se despegó del supuesto “tío” de la familia que habló en SQP en contra del actor hace unos días. “No hay ningún tío en la familia”, dijo.

Guido negó que él o Lucas trataran de acercar a Tomás y Fernando. “Somos todos grandes”, se atajó, aunque reconoció que “le da mucha lástima” porque se lleva bien con ambos y los considera “muy buenas personas”. Además, confirmó que, al momento de morir su madre, los cuatro hermanos estaban presentes y unidos.

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