La eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un momento cargado de emoción. En una gala de alta tensión, Santiago del Moro comunicó quién debía abandonar la casa más famosa del país tras enfrentarse en el versus Juan Carlos “JC” López con Alejandra Majluf.

Antes de dar el resultado, el conductor destacó la dificultad que implica ingresar a un juego que ya estaba en marcha: “No es fácil entrar en una casa que ya comenzó, que ya arrancó, pero uno o una debe salir”, expresó.

Finalmente llegó el anuncio que cambió el rumbo del juego: “Y sale, se va ya mismo, abandona la competencia, deja la casa más famosa, ¡se va de Gran Hermano... JC!“.

Foto: Captura (Telefe)

Mientras Majluf celebró su continuidad, JC recibió el cariño de sus compañeros y comenzó una despedida tan emotiva como espontánea: “Disfruten, viva la vida, viva el amor, sean felices, disfruten este proceso. Recuerden que no siempre el fin justifica los medios, no siempre, así que disfrútenlo. Que gane el mejor”, expresó, conmovido.

Desde el estudio, Del Moro lo despidió con afecto y la voz de Gran Hermano le dedicó un sentido mensaje: “Solo espero que te lleves el mejor de los recuerdos de tu paso por mi casa”, expresó.

Santiago del Moro: “Y sale, se va ya mismo, abandona la competencia, deja la casa más famosa, ¡se va de Gran Hermano... JC!“.

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantesque deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¡Tenemos placa! La placa es con voto negativo y pasa toda al lunes porque el domingo tenemos la final del Mundial 2026. ¿Quién querés que se vaya? ¿A quién querés sacar de la casa?“, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Emanuel Di Gioia, Gisela “Yipio” Pintos, Esteban Cola, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

Foto: Captura (Telefe)

Con seis participantes en riesgo y una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada.