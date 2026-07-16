La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantesque deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¡Tenemos placa! La placa es con voto negativo y pasa toda al lunes porque el domingo tenemos la final del Mundial 2026. ¿Quién querés que se vaya? ¿A quién querés sacar de la casa?“, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Emanuel Di Gioia, Gisela “Yipio” Pintos, Esteban Cola, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

Foto: Captura (Telefe)

Con seis participantes en riesgo y una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

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ANDREA DEL BOCA REVELÓ POR QUÉ QUISO ENTRAR A GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ CON LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE SU INGRESO

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano: Generación Dorada el lunes por la noche por sugerencia de la producción. Aunque al aire se explicó que su mamá atravesaba algunas complicaciones de salud y que su hija, Anna del Boca, la necesitaba afuera de la casa; durante la gala también salieron a la luz otros motivos que terminaron influyendo en su salida.

Apenas la recibió, Santiago del Moro le hizo un comentario que dio pie a la charla: “Creo que te faltó salud para estar en esta casa”, le dijo el conductor. Sin embargo, la actriz no estuvo de acuerdo con ese análisis: “No sé... creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo”, respondió Del Boca, dejando en claro que su paso por el reality tuvo un significado mucho más personal que competitivo.

Pero el momento más llamativo llegó cuando Del Moro reveló la verdadera historia detrás de su incorporación al ciclo: “Cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta de que querías entrar y así empezaron a planearlo”, contó en el programa de streaming La Cumbre.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Entre risas, Andrea explicó qué la llevó a tomar una decisión que sorprendió tanto al público como a muchos de sus colegas: “A mí me encantan los desafíos. Y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión. Cuando el año pasado vimos lo de la convocatoria, ella me dijo que tenía que estar. Que tenía que salir de la zona de confort”, confesó.

Luego profundizó sobre el momento profesional que estaba atravesando y por qué sintió que Gran Hermano era la oportunidad indicada para volver a la televisión: “Hice de todo en mi carrera, bien o mal, pero canté, actué, conduje... todo. Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ‘¿por qué no?’”, expresó.

Por último, Del Boca aseguró que era consciente de los prejuicios y las especulaciones que iba a generar su participación en el reality, incluso dentro del ambiente artístico: “Todo eso me da risa. No fue así”, cerró, desmintiendo las versiones que circularon sobre los verdaderos motivos de su ingreso a la casa más famosa del país.