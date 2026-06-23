La relación entre Sol Abraham y Andrea del Boca ya no tiene retorno. Las diferencias entre ambas son cada vez más profundas y cualquier situación cotidiana alcanza para desatar una verdadera guerra dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

Tras la última eliminación, en la que Catalina “Titi” Tcherkaski perdió el versus frente a Sol, la participante se mostró más fortalecida que nunca y decidió pasar factura a quienes, según considera, le soltaron la mano durante el juego. Entre sus principales apuntadas apareció, una vez más, Andrea del Boca.

Mientras varios participantes preparaban el almuerzo, Sol comenzó a lanzar chicanas y hasta improvisó una canción dedicada a la actriz. Sin embargo, lo que parecía una simple provocación terminó escalando rápidamente cuando la joven cruzó un límite y la calificó de “fracasada”.

Andrea del Boca y Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: capturas Telefe)

Hasta ese momento, Andrea había intentado responder con ironías y cierta calma, pero el insulto fue demasiado. Visiblemente molesta, retrucó sin filtros: “Prefiero ser fracasada y no que se hable de mí por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero”.

La respuesta encendió aún más la pelea. Sol comenzó a gritar por encima de su rival, impidiendo que pudiera continuar con su descargo. Lejos de quedarse callada, Del Boca elevó el tono de voz y lanzó una frase contundente que dejó en evidencia su enojo: “¡Me chupa un hue...!”.

El resto de los participantes eligieron mantenerse al margen y observaron el enfrentamiento en absoluto silencio, como si este tipo de escándalos ya formaran parte de la rutina diaria dentro de la casa. Lo cierto es que la tensión entre Sol Abraham y Andrea del Boca parece haber llegado a un punto sin retorno.

Andrea del Boca: “Prefiero ser fracasada y no que se hable de mí por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero”.

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ANDREA DEL BOCA SE QUEBRÓ EN GRAN HERMANO AL RECORDAR A SU PAPÁ NICOLÁS: “LO AMO Y LO EXTRAÑO CADA DÍA”

El especial por el Día del Padre que se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada dejó momentos de profunda emoción, pero uno de los más conmovedores tuvo como protagonista a Andrea del Boca. La actriz se quebró al recordar a su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón frente a las cámaras con un testimonio que emocionó tanto a sus compañeros como al conductor Santiago Del Moro.

Todo comenzó cuando los participantes fueron convocados a mirar imágenes de sus padres en la pantalla central de la casa. La dinámica despertó recuerdos, lágrimas y confesiones personales. Sin embargo, el clima alcanzó otro nivel de sensibilidad cuando Andrea fue llamada al frente y aparecieron fotografías junto a su papá: “Nico, te extraño, papá. Mi amor, mi vida. Colorado lindo”, expresó apenas vio las imágenes, sin poder contener la emoción.

Visiblemente afectada, la actriz habló del enorme lugar que Nicolás ocupó en su vida personal y profesional: “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día. Es, junto con mi madre, las personas a quienes les debo todo lo que soy”, dijo entre lágrimas.

Foto: Captura (Telefe)

Andrea aprovechó el momento para recordar la trayectoria de su padre, considerado uno de los grandes pioneros de la televisión argentina. Nicolás comenzó como ayudante de cámaras en Canal 7 y con los años se convirtió en una figura clave de la industria como director, guionista y productor.

Además, fue uno de los grandes impulsores de la carrera artística de su hija, construyendo junto a ella una historia de éxitos que trascendió fronteras: “Yo siempre le decía que era el dinosaurio de los directores, porque ser director integral es no solamente saber de actores, sino también de puesta y de cámaras y de luces”, contó Andrea, despertando la atención y el respeto de todos los presentes.

La actriz también recordó las enseñanzas familiares que marcaron su vida. Habló de los sacrificios que atravesaron sus abuelos inmigrantes italianos y de los valores que recibió de sus padres desde pequeña: “Siempre nos inculcaron que uno tiene que perseguir sus sueños sin pisar la cabeza de otro, que no hay que hacer lo que no le gusta que le hagan, que trabajando, y los laburantes, podemos salir adelante”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Andrea reveló cuál fue la última frase que escuchó de boca de Nicolás antes de su muerte: “Lo último que dijo mi papá cuando estaba internado fue un día que volvía yo de un momento difícil, que todos conocen por el tema judicial. Me acerqué y le dije: ‘Papi, ya llegué, estoy acá’. Me miró, abrió los ojos y me dijo: ‘Te amo’. Y sé que se fue en paz”, relató con la voz quebrada.

Andrea del Boca: “Mi papá es, además de mi papá, mi mentor. Lo amo y lo extraño cada día“.

La confesión generó un profundo silencio en la casa y terminó de conmover a todos los participantes. Antes de cerrar su emotivo homenaje, Andrea miró al cielo y pronunció unas palabras que resonaron en cada rincón de Gran Hermano: “Te amo, papá”.