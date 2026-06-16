Tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Gladys La Bomba Tucumana hizo un balance de su experiencia y sorprendió al contar cuál fue, según ella, el aspecto más difícil de la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

Invitada a LAM, la cantante aseguró que el encierro le permitió descubrir situaciones que no imaginaba y dejó en claro que la convivencia fue mucho más compleja de lo que se ve en pantalla: “Me di cuenta que es jodid... estar ahí”, comenzó diciendo Gladys al ser consultada sobre su vivencia en el reality de Telefe.

Luego profundizó sobre los motivos que complicado su día a día: “Es difícil convivir con personas que no conocés, son todos muy diferentes. Hay gente que no es linda, no hablamos de lo físico. Digo, de energía, de alma”.

Foto: Captura (América)

Cuando le preguntaron qué había sido lo peor que vivió dentro de la casa, la artista fue contundente: “Lo peor de todo, para mí, fue haber recibido muchos insultos, muchos, demasiados”, afirmó.

Y explicó por qué esa situación la afectó especialmente: “Yo la verdad que tengo el mote o esa cosa de que soy peleadora; y soy, pero tengo límites. Yo nunca dije una mala palabra a alguien. Yo puedo discutir hasta mañana, pero de ahí a que me digan esas cosas”.

Al ser consultada sobre si Tamara Paganini fue la persona con la que tuvo más problemas, La Bomba Tucumana respondió sin vueltas: “Fue la que más se zarpó a nivel verbal”, cerró, contundente.

Gran Hermano: Gladys “La Bomba” Tucumana hizo una polémica acción en la cocina (captura de Telefe)

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SORPRESA EN GRAN HERMANO: CONOCÉ A LA ACTRIZ QUE INGRESÓ AL REALITY EN LUGAR DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con un ingreso que promete dar que hablar. Tras la inesperada salida de Gladys La Bomba Tucumana, quien decidió abandonar el juego por voluntad propia, la producción apostó por una nueva figura para ocupar su lugar: Alejandra Majluf.

Actriz, carismática y dueña de una personalidad que rápidamente captó la atención de los participantes, Alejandra cruzó la puerta más famosa del país con una presentación tan particular como descontracturada: “Me llamo Alejandra Majluf, soy actriz. Soy del signo de Acuario. Me parece que este año viene con todo. Cada momento de la vida que vivís es el mejor”, expresó en su video de presentación.

Luego, recordó uno de los personajes más importantes de su carrera: “Yo hice un personaje que se llamaba La Colada, que tenía ropa de los 60, unas pestañas, o el pelo de colores. Me faltaban cosas mágicas con esa persona, que justamente por lo vanguardia que era. Aprendí un montón de cosas”.

Foto: Captura (Telefe)

Con entusiasmo por esta nueva experiencia, agregó: “Todavía tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Y este me parece que es un laboratorio interesante”.

Su llegada estuvo cargada de energía y exclamaciones que reflejaron la emoción del momento. La entrada de Alejandra generó curiosidad inmediata dentro de la casa. Ahora resta saber si logrará convertirse en una de las grandes protagonistas de la temporada o si la intensidad del juego terminará poniéndola a prueba desde el primer día.