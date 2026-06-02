Desde su llegada a la televisión argentina en 2001, Gran Hermano se convirtió en mucho más que un programa. El reality lanzó figuras, generó debates y produjo personajes que siguen siendo recordados décadas después de abandonar la casa más famosa del país.

A lo largo de todas sus ediciones hubo participantes que lograron trascender el juego y convertirse en verdaderos fenómenos populares. Algunos fueron queridos por su autenticidad, otros admirados por su estrategia y varios marcaron una época por su personalidad arrolladora.

Gran Hermano: los 10 participantes favoritos de la historia

1. Silvina Luna (Gran Hermano 2001)

Es imposible hablar de Gran Hermano sin mencionar a Silvina Luna. Su participación en la primera edición la convirtió en una de las grandes revelaciones del programa y le abrió las puertas a una exitosa carrera artística. Con el paso de los años, Silvina se transformó en una de las ex GH más queridas y hoy recordadas por el público.

Silvina Luna (captura de Telefe)

2. Marcos Ginocchio (Gran Hermano 2022/23)

El salteño rompió todos los esquemas y fue el campeón. Con un perfil bajo, alejado de los escándalos y las confrontaciones, conquistó a millones de espectadores y se convirtió en uno de los ganadores más populares de la historia del reality.

Marcos Ginocchio (captura de Telefe)

3. Julieta Poggio (Gran Hermano 2022/23)

Julieta fue una de las participantes más queridas de su edición. Su espontaneidad, frescura y enorme fandom la transformaron en una de las figuras más exitosas surgidas del reality en los últimos años.

Julieta Poggio (captura de Telefe)

4. Cristian U (Gran Hermano 2011)

Para muchos, el mejor estratega que pasó por la casa. Su forma de jugar cambió para siempre la historia del programa y demostró que la inteligencia podía ser tan importante como la popularidad.

Cristian U (captura de Telefe)

5. Furia Scaglione (Gran Hermano 2023/24)

Amada por unos y cuestionada por otros, Furia fue uno de los fenómenos televisivos más impactantes de los últimos tiempos. Su personalidad explosiva, sus frases virales y su manera de jugar la convirtieron en una protagonista indiscutida.

Furia (captura de Telefe)

6. Marianela Mirra (Gran Hermano 2007)

La tucumana protagonizó una de las estrategias más recordadas de la historia del reality. Su juego inteligente y su fuerte carácter la llevaron a ganar una edición que todavía sigue siendo tema de conversación entre los fanáticos.

Marianela Mirra (captura de Telefe)

7. Gastón Trezeguet (Gran Hermano 2001)

Uno de los participantes más influyentes que tuvo el programa. Tras su paso por la casa, se mantuvo ligado al universo Gran Hermano y se convirtió en una voz autorizada para analizar cada nueva edición.

Gastón Trezeguet (captura de Telefe)

8. Bautista Mascia (Gran Hermano 2023/24)

El uruguayo conquistó al público con un perfil tranquilo y alejado de las peleas. Su paso por la casa lo consolidó como el ganador de su edición.

Bautista Mascia (captura de Telefe)

9. Tamara Paganini (Gran Hermano 2001)

Fue una de las grandes estrellas de la primera edición. Su personalidad frontal y auténtica la transformó en una figura inolvidable para toda una generación de televidentes. Este 2026 volvió a la casa en Gran Hermano Generación Dorada.

Tamara Paganini (captura de Telefe)

10. Santiago “Tato” Algorta (Gran Hermano 2025/26)

El uruguayo se convirtió en una de las grandes revelaciones de las últimas ediciones. Con una personalidad auténtica, una estrategia firme y una fuerte conexión con el público, Tato logró llegar a la final y consagrarse ganador.

Tato Algorta (captura de Telefe)

Un fenómeno que atraviesa generaciones

A lo largo de más de dos décadas, Gran Hermano logró reinventarse una y otra vez. Sin embargo, más allá de los cambios de formato y de las distintas generaciones de participantes, hay algo que permanece intacto: la capacidad de crear personajes que marcan una época y quedan para siempre en la memoria del público.

Silvina Luna, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Cristian U y Furia Scaglione son apenas algunos de los nombres que ayudaron a construir la historia de un reality que, 25 años después de su debut, sigue generando pasión, debate y fanatismo.

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