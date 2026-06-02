El escándalo entre Amalia Díaz Guiñazú en vivo con Guillermo Capuya en La Mañana con Moria fue uno de los temas del día, y este martes Moria Casán se hizo cargo de la polémica.

“Debo admitir que todo el mundo piensa que acá todos se pelean, que hacemos un reality. Pero no es verdad”, comenzó risueña.

Entonces la One fue al hueso con sarcasmo sobre: “Al doctor Capuya le dijeron ‘viejo choto’, pero no... Esto no se puede soportar”.

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“Lo de viejo está de más”, bromeó el médico para distender.

La reflexión de Moria Casán

Así fue que Casán reflexionó: “Yo prefiero que no careetemos. Esto no es un reality de peleas. No hago mi propio reality de peleas, como dicen”.

“Somos seres humanos que debatimos. Muchas veces surgen cosas, prefiero que se digan las cosas acá y no afuera. Surge algo y se dice algo”, continuó.

El staff de La Mañana con Moria: el doctor Guillermo Capuya, Valentina Salezzi, Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez y César Carozza (Foto: Movilpress)

Hasta que se plantó vehemente: “Acá si hay algo es buen clima, y doy fe. Porque como es arriba es abajo, y como yo tengo la mejor todo el mundo tiene la mejor. No hay posibilidad de tener mal clima en este amoroso programa”.

Minutos más tarde, Moria Casán reconoció que “somos todos gente muy intensa que nos agarramos” y contó que Guillermo Capuya le va a “poner inyecciones al camarín” al finalizar el programa.