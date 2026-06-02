Las versioens de conflictos al interior del jurado de Es mi Sueño se multiplicaron en el último tiempo, y Guido Kaczka salió a contar la verdad sobre supuestas rispideces entre Abel Pintos y Joaquín Levinton, y la sensibilidad de Natalie Pérez.

“Está todo bien, muy bien”, afirmó el conductor del reality show de canto de eltrece, en plena función de prensa de Sottovoce.

Entre risas ironizó sobre las chicanas de Abel y Joaquín: “De hecho, por eso joroban como lo hacen. Sino esto sería un escándalo”.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez (Foto: Movilpress)

Ya en el rol de productor general valoró: “El jurado está bárbaro. Lo que pasa es que son distintos carácteres, eso es lo que lo hace muy divertido. Ellos tienen un intercambio que es gracioso y es verdad que es picante, pero se aguantan porque se quieren mucho".

La sensibilidad de Natalie Pérez

Luego agregó: “Lo mismo pasa con Jimena, con Natalie”.

En fotos, el look de Natalia Oreiro en el estreno de Casi muerta, acompañada por Ricardo Mollo y Facundo Arana

“Se llevan muy bien. No hubo un solo tema en el jurado más que eso. Creo que a Natalie le dijeron algo, es re sensible y se puso mal en una nota”, siguió enfático.

Al final, Guido Kaczka analizó a Natalie Pérez con cariño: “Pero me parece que fue más por lo que pasó en la nota que porque ocurra algo entre los jurados. Se llevan todos muy bien”.