Un momento cargado de emoción se vivió en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, cuando Jeremías, un joven de 17 años que trabaja en el campo con sus papás, fue sorprendido por Jimena Barón.
EL CONMOVEDOR GESTO DE JIMENA BARÓN CON JEREMÍAS
“Yo no terminé el colegio, me falta quinto año, por ende no me iba a ir de viaje. Un día me llamó mi director, Alberto, y me dijo: ‘Vos trabajás muchísimo, hace mucho tiempo, no te pierdas ese recuerdo porque es de los más importantes de la vida’”, relató la jurado.
El joven cantante fue sincero: “Sí, me parece que es algo importante porque estás terminando una etapa… pero prefiero dejar el dinero en casa, no gastarlo”.
El gesto de Jimena movilizó profundamente al joven: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo?”.
Conmovida, la artista explicó: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí trabajando, pero andá a disfrutar. Yo me voy a ocupar, te quiero”.
El estudio estalló en aplausos y lágrimas. Incluso Guido Kaczka pidió reconocer no solo la performance del participante, sino también la actitud de la jurado: “Aplaudan esto también”, expresó, destacando el gesto solidario que se volvió uno de los momentos más emotivos del programa.