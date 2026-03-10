En un día muy especial, Jimena Barón utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su hijo Momo, quien celebró un nuevo cumpleaños. La artista abrió su corazón y compartió un extenso texto donde expresó todo lo que significa el niño en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una emotiva carta en la que definió al pequeño como su gran compañero y la persona que transformó su manera de ver el mundo.

“Mi primer amor. Mi compañero de vida y montañas rusas. De olas, de mates, de risas. Mi compañero de la vida multicolor. Mi todo terreno. Mi mejor plan. Mi bebé para siempre”, escribió Jimena Barón en el inicio del posteo.

EL EMOTIVO MENSAJE DE JIMENA BARÓN PARA MOMO

En el texto, la artista profundizó sobre el vínculo único que mantiene con su hijo y cómo su llegada cambió por completo su vida.

“Siendo egoísta, sos lo mejor que me pasó en la vida y la vida tiene otro sentido desde que vos existís conmigo”, expresó con total sinceridad.

Luego, la cantante describió la personalidad del pequeño Momo, destacando sus cualidades y la forma en que ilumina cada momento que comparten juntos.

“Sos amor. Sos dulzura. Sos contacto físico y besos (muchos). Sos empatía con todos. Sos aventura y adrenalina. Sos calma y disfrute. Sos agradecido, de lo grande y lo chiquito”, escribió.

Jimena Barón emocionó con un profundo mensaje para Momo por su cumpleaños. Crédito: Instagram

En el mismo mensaje, Jimena Barón también resaltó la sensibilidad y energía que caracteriza a su hijo, a quien definió como alguien con una enorme pasión por la vida.

“Sos sensible como las olas que te gusta surfear y fuerte como todo ese océano. Talentoso como pocos, todo lo hacés bien. Tenés una energía arrolladora y una pasión por la vida misma que contagia a todos”, agregó.

EL TIERNO CIERRE DE JIMENA BARÓN PARA SU HIJO

Para cerrar el mensaje, la artista dejó una reflexión que resume el profundo amor que siente por Momo, a quien considera su mejor compañero.

“Momito, hacés de la vida una fiesta. Sos el mejor compañero que me pudo tocar. Gracias hijo por marcar el camino”, escribió.

Finalmente, Jimena Barón concluyó su dedicatoria con un deseo lleno de amor y una promesa que conmovió a sus seguidores.

“Que tengas todo lo que merecés. Feliz cumpleaños. Te amo. Mamá, que siempre, siempre va a estar y eso es lo mejor que puede pasarme”.