Este lunes comenzó en eltrece Es mi sueño, el nuevo ciclo de Guido Kaczka que en su primera emisión presentó al jurado de lujo que calificará a los participantes que llenarán las noches de música y canciones.

El primero en pasar al escenario fue Abel Pintos, el cantante al que el público conoció desde muy tierna edad y que después de su gran desempeño en Got Talent Argentina era un número fijo para otro reality de canto. “Me use un poco nervioso de emoción que parte del premio sea que los participantes lleguen a cantar en el Ópera”, adelantó el cantante.

Guido Kaczka y Abel Pintos. Captura: prensa eltrece

El segundo jurado en pasar el frente fue Carlos “La Mona” Jiménez, el rey del cuarteto cordobés que llegó con su “bandejita” y todo su ritmo a revolucionar la TV, medio en el que debuta como jurado. “Hoy es para mí como cuando tenía 16 años y me eligieron para ser cantante de un cuarteto”, señaló.

GUIDO KACZKA PRESENTÓ A ABEL PINTOS, LA MONA JIMÉNEZ, JIMENA BARÓN Y JOAQUÍN LEVINTON, LOS JURADOS DE ES MI SUEÑO

La tercera integrante del jurado en acercarse a Guido fue Jimena Barón, que también cumplió ese rol en La Academia, junto a Marcelo Tinelli, y desde entonces no había vuelto a la TV. Guido se alegró de que hubiera aceptado la propuesta mientras ella le enviaba un beso a su hijo Momo que cumplió años este lunes.

Fotos: capturas eltrece

“Me agarran en un postparto muy sensible. Acepté y me arrepentí”, bromeó Jimena, mientras Guido hacía pasar al frente a Joaquín Levinton. El cantante de Turf llegó con un estilo glamoroso y ya desde el inicio comenzó con sus bromas.

“Escuché la palabra ‘trabajar’ y casi me doy vuelta y me voy”, dijo el cantante que confesó que su secreto es “vivir del hobby” de la música, antes de acercarse al lugar donde lo esperaban sus compañeros para empezar el certamen.

