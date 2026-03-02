Abel Pintos firmó contrato y se suma como jurado a “Es Mi Sueño”, el nuevo programa de entretenimiento y talentos que conducirá Guido Kaczka en la pantalla de eltrece.

Cuándo estrena “Es Mi Sueño” en eltrece

El esperado ciclo debutará el lunes 9 de marzo, presentando una competencia que buscará descubrir a una nueva estrella argentina, alguien capaz de emocionar al público con su talento, su historia y su capacidad artística.

Abel Pintos, una incorporación que potencia el show

La presencia de Abel Pintos como jurado suma peso y prestigio al formato, que apuesta por combinar música, emoción e historias de vida que conecten con los televidentes de todo el país.

Con este estreno, eltrece se prepara para lanzar uno de sus programas más fuertes del año, con un jurado de lujo y la impronta característica de Guido Kaczka al frente.