El regreso de Guido Kaczka al prime time de eltrece ya tiene fecha y, ahora sí, jurado confirmado. A días del debut de Es mi sueño, el reality de canto que buscará pelear el rating de lunes a viernes a las 21:15, se conocieron los nombres que integrarán el panel encargado de evaluar a los participantes.

Después de semanas de rumores, idas y vueltas, el cuarteto quedó prácticamente cerrado y promete dar que hablar: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton serán los encargados de ponerle voz y voto a cada gala.

Abel Pintos. Foto: prensa

La noticia la brindaron en Infama, donde Karina Iavícoli y Santiago Sposato confirmaron uno a uno los nombres. El primero en ser ratificado fue Abel Pintos, una figura de peso en la música argentina, que ya había sonado fuerte en las últimas semanas y que aporta un perfil sólido y popular como el que mostró en Got Talent Argentina.

REVELARON QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS DEL NUEVO CICLO DE GUIDO KACZKA

A él se suma Joaquín Levinton, líder de Turf, conocido por su estilo descontracturado y carismático, que generó comentarios positivos entre los panelistas y promete darle frescura al ciclo.

Joaquín Levinton habló tras el infarto (Foto @joaquinlevinton)

Pero la gran sorpresa fue la incorporación de La Mona Jiménez. Su presencia fue calificada como un verdadero “batacazo” y, aunque algunos dudaron hasta último momento, las promos del canal terminaron de confirmar que el ícono del cuarteto cordobés estará sentado en el jurado. “Hasta que no esté sentado en el jurado, no le creo nada”, bromearon los panelistas, reflejando la magnitud de la figura del cuartetero cordobés.

La Mona Jiménez (Foto: prensa La Mona Jiménez)

El cuarto nombre que completa el equipo es Jimena Barón, quien vuelve a la televisión tras varios meses alejada de la exposición mediática. La actriz y cantante, que estuvo enfocada en su maternidad y proyectos personales, ya habría realizado pruebas de luces y maquillaje para el programa. “Me parece buenísima para estar en el jurado, porque aparte ella le va a imprimir sus historias personales. Es cantante, es actriz y van a ser un buen cuarteto”, opinó la periodista Karina Iavícoli.

Así crecieron los árboles que Jimena Barón plantó con las cenizas de su papá (Foto de Instagram de @jmena)

En paralelo, Ángela Leiva quedó descartada. Si bien su nombre circuló con fuerza, la propia artista aclaró: “No sé por qué se dijo que yo iba a estar, porque me llegó la propuesta, sí, pero siempre dijimos que ‘no’ con mi equipo. No puedo hacerlo. Estoy con el proyecto de desarrollo de mi carrera afuera. Estoy ahora en México y no lo lograría hacer por más que quisiera”, explicó.

CÓMO SERÁ EL FORMATO DE “ES MI SUEÑO” Y CUÁNDO DEBUTA GUIDO KACZKA EN ESTA NUEVA TEMPORADA EN ELTRECE

Es mi sueño tiene fecha de estreno para el lunes 9 de marzo y se emitirá de lunes a viernes a las 21:15. El programa será la gran apuesta de Eltrece para competir en el horario central, especialmente frente al fenómeno de Gran Hermano: Generación Dorada en Telefe.

El formato combinará historias personales con actuaciones en vivo. Los participantes no solo mostrarán su talento artístico, sino que compartirán relatos de vida y sueños por cumplir, buscando emocionar y entretener al público.

Guido Kaczka (Foto: captura eltrece)

En los pasillos del canal aseguran que Guido Kaczka está “muy feliz” y entusiasmado con el proyecto. Con experiencia en realities familiares y grandes formatos, el conductor apuesta a una mezcla de talento, emoción y figuras fuertes en el jurado para recuperar terreno en el prime time.

Con los ensayos en marcha y la maquinaria lista, todo indica que Es mi sueño saldrá a la cancha con un equipo que mezcla tradición, popularidad y renovación. Si no hay cambios de último momento, el jurado ya está definido y listo para grabar.

