La foto de Zaira Nara y Paula Chaves en la apertura de un local comercial dentro de un shopping hizo pensar en una reconciliación, pero se trató de un acercamiento que no prosperó, y Paula Varela filtró qué se dijeron cada una en la reunión de cinco horas.

“Esto fue el viernes en la casa de Zaira. Paula llegó aproximadamente a las 19. Estuvieron juntas solas hasta la medianoche”, precisó la panelista de Intrusos.

“No se amigaron”, enfatizó Varela.

¿A Paula Chaves y Zaira Nara las une el cariño o la plata? (captura de X)

La postura de Paula

Entonces continuó: “Lo que me contaron es que Paula puso en el tapete que esta pelea no fue por Facundo Pieres como hombre”.

“Sino que era por la actitud que tomó de estar con Facundo. Alejarse, contarle menos, dejar de compartir cosas. Que en algún punto la relación se llevó puesta la amistad. Que cuando la llamaba a Zaira no estaba...“, argumentó.

La versión de Zaira

“Del lado de Zaira me cuentan que ella decía que estaba en un mal momento porque se estaba separando de Jakob von Plessen y necesitaba a alguien para salir de la situación”, detalló.

Foto: Instagram (@facundopieres)

“Que justo apareció Facundo y quiso darse la oportunidad, si bien no sabía si era el amor de su vida”, razonó.

Con lo cual, Facundo Pieres fue el detonante de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara después de todo...