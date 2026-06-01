La escena emergente argentina tendrá una nueva cita marcada en el calendario. El próximo 23 de julio llegará la primera edición de Festival Crudo, un encuentro que reunirá a artistas y bandas que vienen ganando espacio dentro del rock alternativo, el indie y las nuevas corrientes musicales del país.

El evento se realizará en Niceto Club y promete una noche atravesada por sonidos diversos, propuestas innovadoras y la energía característica de los shows en vivo.

Qué artistas participarán de Festival Crudo

La primera edición contará con una programación integrada por cinco proyectos que representan distintas búsquedas dentro de la música independiente actual.

La grilla estará conformada por Lucía Bossa, Glassrows, Antea, Leivit y Tuveque, quienes compartirán escenario en una fecha pensada tanto para quienes siguen de cerca la escena emergente como para quienes buscan descubrir nuevos artistas.

Lucía Bossa y su apuesta por el “Rock Fusión”

Con apenas 22 años, Lucía Bossa se posiciona como una de las artistas jóvenes más interesantes de Córdoba.

La cantante y compositora desarrolla un estilo propio que denomina “Rock Fusión”, donde combina influencias del rock clásico con géneros como blues, tango, soul y funk. Inspirada por artistas de las décadas del 70, 80 y 90, busca recuperar el espíritu experimental de aquellas épocas con una mirada contemporánea.

Foto: prensa Festival Crudo Por: AMartin Gardeazabal

Glassrows presentará adelantos de su próximo disco

La banda de hard rock llega a Niceto Club en un momento clave de su carrera.

Luego de presentarse en escenarios como Matienzo, Liverpool Club y Niceto Humboldt, Glassrows continúa mostrando el material de su nueva etapa artística y adelantará canciones de Vertigo, su segundo álbum de estudio.

Foto: prensa Festival Crudo

Antea y una combinación de rock y melodías pop

Formada en 2023, Antea construye una propuesta que mezcla la fuerza del rock nacional con una sensibilidad pop y una estética moderna.

La banda apuesta por canciones donde conviven guitarras potentes, climas emotivos y una fuerte búsqueda de conexión con el público.

Foto: prensa Festival Crudo

Leivit, una de las nuevas voces de la escena alternativa

Desde Buenos Aires, Leivit desarrolla una propuesta que combina elementos del pop, el k-pop y la música alternativa.

La artista viene consolidando su carrera con presentaciones en espacios como Strummer, Liverpool y Teatro El Cubo, mientras trabaja en nuevos lanzamientos que ampliarán su catálogo musical.

Foto: prensa Festival Crudo

Tuveque y una propuesta que abraza lo colectivo

Nacida en Buenos Aires durante 2023, Tuveque fusiona rock y pop nacional con influencias de soul y funk.

Con un numeroso grupo de músicos sobre el escenario, la banda construye una identidad basada en la diversidad y el trabajo colectivo. Actualmente cuenta con tres sencillos publicados y su primer álbum, Yo (también), disponible en plataformas digitales.

Foto: prensa Festival Crudo

Cuándo será Festival Crudo

La primera edición de Festival Crudo se realizará el próximo 23 de julio desde las 20 horas en Niceto Club.

Con una programación integrada exclusivamente por artistas emergentes, el evento busca convertirse en una nueva plataforma para descubrir talentos y seguir de cerca el futuro de la música alternativa argentina.