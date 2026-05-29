Los Nocheros celebrarán sus 40 años de trayectoria con una noche muy especial en Buenos Aires. El próximo 11 de agosto, el grupo volverá al Teatro Gran Rex para presentar “Todo Nocheros: 40 años en una noche”, un espectáculo que repasará los grandes hitos de una carrera que dejó una huella imborrable en la música popular argentina.

El anuncio llega pocos días después de que la banda fuera distinguida con el Premio Gardel a la Trayectoria 2026, un reconocimiento que destaca su aporte fundamental al folklore nacional y su vigencia después de cuatro décadas de historia.

Un regreso cargado de historia y emoción

La elección del Teatro Gran Rex no es casual.

Fue precisamente en ese escenario donde el fenómeno de Los Nocheros alcanzó una dimensión masiva a fines de los años 90, consolidando un vínculo especial con el público porteño.

Por eso, el regreso al mítico teatro de la avenida Corrientes tendrá un valor simbólico especial para los integrantes de la banda y para miles de fanáticos que acompañaron su recorrido desde sus comienzos.

Los nocheros. Foto: prensa

Cuándo será el show y dónde comprar entradas

La presentación se realizará el próximo 11 de agosto en el Teatro Gran Rex.

Las entradas saldrán a la venta el 29 de mayo a través de la plataforma TuEntrada.

La función formará parte de la gira nacional e internacional con la que el grupo celebrará sus cuatro décadas de trayectoria.

Los nocheros. Foto: prensa

Cuatro décadas de éxitos y récords

La historia de Los Nocheros comenzó en 1986 en una peña de Salta y, desde entonces, construyeron una carrera llena de hitos.

En 1994 obtuvieron la Consagración de Cosquín y pocos años después revolucionaron el folklore con el álbum Signos, que vendió más de un millón de copias y los convirtió en un fenómeno continental.

Canciones como Entre la tierra y el cielo, Roja boca y La yapa marcaron a varias generaciones y ayudaron a ampliar el alcance del folklore argentino.

A lo largo de los años también lograron récords inéditos para el género, como llenar el estadio de Vélez, realizar once Luna Park y presentarse en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón.

Los nocheros. Foto: prensa

Una banda que transformó el folklore argentino

Además del éxito comercial, Los Nocheros son reconocidos por haber impulsado una nueva manera de producir y presentar el folklore.

La profesionalización de los espectáculos, las grandes puestas en escena y la búsqueda constante de renovación artística contribuyeron a acercar el género a nuevas generaciones.

Ese legado explica por qué, cuarenta años después de su debut, continúan siendo una de las formaciones más influyentes y respetadas de la música argentina.

Los nocheros. Foto: prensa

La gira por los 40 años

El show del Gran Rex será una de las fechas más importantes de una extensa gira que también incluirá presentaciones en Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario, Montevideo y Punta del Este.

Con nostalgia, emoción y una enorme colección de clásicos, Los Nocheros se preparan para celebrar una historia que sigue escribiéndose junto a su público después de cuatro décadas de música.