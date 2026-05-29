Cada Copa del Mundo deja recuerdos imborrables dentro y fuera de la cancha. Además de los goles y las figuras del torneo, los himnos mundialistas suelen convertirse en fenómenos culturales capaces de atravesar fronteras, idiomas y generaciones.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la historia parece repetirse con “Dai Dai”, la nueva canción interpretada por Shakira y Burna Boy, que ya comenzó a viralizarse en plataformas digitales y redes sociales.

Pero el impacto no se limita a la música. El tema también despertó una ola de interés por el significado de la expresión que le da nombre a la canción.

Qué significa “Dai Dai”

En italiano, la expresión “dai” se utiliza de manera cotidiana para transmitir ánimo, entusiasmo o motivación.

Dependiendo del contexto, puede interpretarse como “vamos”, “dale”, “vamos que se puede” o incluso como una invitación a seguir adelante.

La repetición de la frase en el estribillo de la canción ayudó a que millones de personas comenzaran a preguntarse qué significa exactamente y por qué fue elegida para representar el espíritu del Mundial.

Shakira participa en un panel sobre el espectáculo del descanso del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) Por: AP Photo/Heather Khalifa

De “Notti Magiche” a “Waka Waka”

No es la primera vez que una canción mundialista acerca a las personas a nuevos idiomas.

En Italia 90, “Notti Magiche” se convirtió en uno de los himnos más recordados de la historia del fútbol y popularizó expresiones italianas en distintos rincones del planeta.

Años después, “Waka Waka”, también interpretada por Shakira durante el Mundial de Sudáfrica 2010, llevó palabras y sonidos africanos a millones de hogares y se transformó en uno de los mayores éxitos de la música vinculada al deporte.

Más recientemente, “Hayya Hayya”, la canción oficial de Qatar 2022, despertó el interés global por expresiones árabes y referencias culturales de Medio Oriente.

El fenómeno que detectó Google

Según un análisis realizado por Preply a partir de datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con el término “Dai Dai” registraron un crecimiento significativo en Argentina tras el lanzamiento oficial de la canción.

El mayor pico de interés se produjo durante los primeros días de mayo, cuando distintos fragmentos del tema comenzaron a circular masivamente en redes sociales.

Cuando la música se convierte en una puerta de entrada a otros idiomas

Especialistas en aprendizaje de idiomas señalan que los grandes eventos culturales suelen generar curiosidad por nuevas formas de hablar, expresiones y costumbres.

En ese sentido, el Mundial funciona como una enorme vidriera multicultural donde millones de personas toman contacto por primera vez con palabras, acentos y tradiciones de distintos países.

Por eso, canciones como “Notti Magiche”, “Waka Waka”, “Hayya Hayya” y ahora “Dai Dai” logran trascender el fútbol para convertirse en fenómenos culturales que permanecen vivos mucho después del último partido.

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza, la nueva apuesta musical de Shakira ya parece haber conseguido algo que pocos himnos logran: instalar una expresión extranjera en la conversación cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.