María Becerra sigue haciendo historia con su gira “QUIMERA” en formato 360° y acaba de confirmar un nuevo récord: agotó siete funciones en el Movistar Arena y sumó una nueva fecha para noviembre.
Los shows del 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 26 de noviembre ya están completamente agotados, consolidando a la artista como una de las figuras más convocantes de la música argentina.
Frente a la demanda imparable de entradas, la cantante anunció una nueva presentación para el próximo 27 de noviembre en Buenos Aires, donde volverá a desplegar el impactante universo visual y musical de “QUIMERA”.
