La cuenta regresiva para los Premios Sur 2026 ya comenzó. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebrará el próximo martes 2 de junio la vigésima edición de la ceremonia que reconoce lo mejor del cine nacional, en una gala que se llevará a cabo en el Teatro Presidente Alvear y que contará con la conducción de Andrea Frigerio y Juan Minujín, ambos integrantes de la Comisión Directiva de la institución.

La ceremonia podrá seguirse en vivo desde las 21 a través de TNT y HBO Max, mientras que desde las 20:15 habrá un pre-show especial encabezado por Fernanda Arena, quien mostrará el paso de los nominados y las figuras invitadas por la alfombra roja. La edición de este año se realiza junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y promete reunir a las principales figuras de la industria audiovisual argentina.

La previa de los Premios Sur 2026. (Foto: Prensa)

En esta edición, Belén, dirigida por Dolores Fonzi, encabeza la lista de nominaciones con 16 candidaturas, seguida muy de cerca por La Mujer de la Fila, de Benjamín Ávila, que obtuvo 15. Más atrás aparecen El Mensaje, de Iván Fund, con 10 nominaciones; Gatillero, de Cris Tapia Marchiori, con 8; 27 Noches, con 6; y Tesis sobre una domesticación, que consiguió 3 menciones.

Además, los XX Premios Sur incorporarán por primera vez la categoría Mejor Cortometraje, que tendrá en competencia a Compraventa, de Tomás Murphy; R12, de Facundo Aybar; Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab; y Las panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez. También se entregará por segundo año consecutivo el premio a Mejor Película Iberoamericana, una distinción que amplía el alcance regional de la ceremonia con producciones nominadas de Brasil, Chile, Guatemala, México, República Dominicana, Venezuela, España y Portugal.

Premios Sur (Foto: prensa TNT y HBO Max)

Uno de los momentos más emotivos de la noche será la entrega del Premio de Honor a tres figuras fundamentales de la cultura y el cine argentino: Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella, quienes serán reconocidos por sus trayectorias y su aporte sostenido a la cinematografía nacional.

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EL LISTADO COMPLETO DE LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS SUR 2026

MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN

Belén — Dolores Fonzi

El Mensaje — Iván Fund

Gatillero — Cris Tapia Marchiori

La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas

LS83 — Herman Szwacbart

Weser — Fernando Spiner

MEJOR SERIE DE FICCIÓN

Atrapados

El Eternauta

Menem

Viudas Negras: P*tas y Chorras

MEJOR ÓPERA PRIMA

Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira

La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti

La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando

Muña Muña — Paula Morel Kristof

MEJOR CORTOMETRAJE

Compraventa — Tomás Murphy

Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez

R12 — Facundo Aybar

Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho

Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes

España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa

Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo

México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin

Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso

República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos

Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura

Fotograma de El agente secreto (O agente secreto) (Foto: Mubi)

MEJOR DIRECCIÓN

Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila

Cris Tapia Marchiori — Gatillero

Dolores Fonzi — Belén

Iván Fund — El Mensaje

Foto: Netflix

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Dolores Fonzi — Belén

Mara Bestelli — El Mensaje

Marilú Marini — 27 Noches

Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto Ammann — La Mujer de la Fila

Daniel Hendler — 27 Noches

Marcelo Subiotto — El Mensaje

Sergio Podeley — Gatillero

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Camila Pláate — Belén

Carla Peterson — 27 Noches

Julieta Cardinali — Belén

Laura Paredes — Belén

La película está inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Fernán Mirás — Mazel Tov

Juan Minujín — Adulto

Luis Campos — La Mujer de la Fila

Luis Machín — Belén

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Anika Bootz — El Mensaje

Camila Peralta — Nancy

Camila Pláate — Belén

Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Alfonso González Lesca — Adulto

Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo

Federico Heinrich — La Mujer de la Fila

Pedro Fontaine — Los Renacidos

La llegada del hijo (Foto: Marcos Ludevid )

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila

Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero

Iván Fund — El Mensaje

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches

Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén

Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83

Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación

MEJOR FOTOGRAFÍA

Gustavo Schiaffino — El Mensaje

Javier Juliá — Belén

Martín Sapia — Gatillero

Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila

Gatillero cuenta la historia de un ex sicario que acaba de salir de prisión y quiere rehacer su vida.

MEJOR MONTAJE

Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila

Andrés Pepe Estrada — Belén

Iván Fund — El Mensaje

Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación

MEJOR SONIDO

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero

Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila

Leandro De Loredo — Belén

Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación

Marilina Bertoldi — Belén

Mauro Mourelos — El Mensaje

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ana Cambre — Gatillero

Micaela Saiegh — Belén

Sebastián Orgambide — 27 Noches

Yamila Fontán — La Mujer de la Fila

Daniel Hendler trabaja en una escena de '27 noches'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila

Constanza Balduzzi — Homo Argentum

Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén

Roberta Pesci — 27 Noches

MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN

Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén

Karina Comporino — La Mujer de la Fila

Mariángeles Capparelli — Gatillero

Oscar Mulet — Homo Argentum

Guillermo Francella en Homo Argentum (Foto: gentileza Disney+)

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