La cuenta regresiva para los Premios Sur 2026 ya comenzó. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebrará el próximo martes 2 de junio la vigésima edición de la ceremonia que reconoce lo mejor del cine nacional, en una gala que se llevará a cabo en el Teatro Presidente Alvear y que contará con la conducción de Andrea Frigerio y Juan Minujín, ambos integrantes de la Comisión Directiva de la institución.
La ceremonia podrá seguirse en vivo desde las 21 a través de TNT y HBO Max, mientras que desde las 20:15 habrá un pre-show especial encabezado por Fernanda Arena, quien mostrará el paso de los nominados y las figuras invitadas por la alfombra roja. La edición de este año se realiza junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y promete reunir a las principales figuras de la industria audiovisual argentina.
En esta edición, Belén, dirigida por Dolores Fonzi, encabeza la lista de nominaciones con 16 candidaturas, seguida muy de cerca por La Mujer de la Fila, de Benjamín Ávila, que obtuvo 15. Más atrás aparecen El Mensaje, de Iván Fund, con 10 nominaciones; Gatillero, de Cris Tapia Marchiori, con 8; 27 Noches, con 6; y Tesis sobre una domesticación, que consiguió 3 menciones.
Además, los XX Premios Sur incorporarán por primera vez la categoría Mejor Cortometraje, que tendrá en competencia a Compraventa, de Tomás Murphy; R12, de Facundo Aybar; Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab; y Las panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez. También se entregará por segundo año consecutivo el premio a Mejor Película Iberoamericana, una distinción que amplía el alcance regional de la ceremonia con producciones nominadas de Brasil, Chile, Guatemala, México, República Dominicana, Venezuela, España y Portugal.
Uno de los momentos más emotivos de la noche será la entrega del Premio de Honor a tres figuras fundamentales de la cultura y el cine argentino: Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella, quienes serán reconocidos por sus trayectorias y su aporte sostenido a la cinematografía nacional.
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EL LISTADO COMPLETO DE LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS SUR 2026
MEJOR PELÍCULA DE FICCIÓN
Belén — Dolores Fonzi
El Mensaje — Iván Fund
Gatillero — Cris Tapia Marchiori
La Mujer de la Fila — Benjamín Ávila
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
El príncipe de Nanawa — Clarisa Navas
LS83 — Herman Szwacbart
Weser — Fernando Spiner
MEJOR SERIE DE FICCIÓN
Atrapados
El Eternauta
Menem
Viudas Negras: P*tas y Chorras
MEJOR ÓPERA PRIMA
Bajo las banderas, el sol — Juanjo Pereira
La Muerte de un Comediante — Javier Beltramino y Diego Peretti
La Noche sin mí — María Laura Berch y Laura Chiabrando
Muña Muña — Paula Morel Kristof
MEJOR CORTOMETRAJE
Compraventa — Tomás Murphy
Los panteritas — Alejandro Gallo Bermúdez
R12 — Facundo Aybar
Tu cuerpo en mi habitación — Axel Cheb Terrab
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
Brasil | O Agente Secreto - dirigida por Kleber Mendonça Filho
Chile | La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes
España | Los Domingos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa
Guatemala | Los Imaginarios, dirigida por Javier Borrayo
México | No nos moverán, dirigida por Pierre Saint Martin
Portugal | Banzo, dirigida por Margarida Cardoso
República Dominicana | Pepe, dirigida por Nelson Carlos de los Santos
Venezuela | El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores Yonekura
MEJOR DIRECCIÓN
Benjamín Ávila — La Mujer de la Fila
Cris Tapia Marchiori — Gatillero
Dolores Fonzi — Belén
Iván Fund — El Mensaje
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Dolores Fonzi — Belén
Mara Bestelli — El Mensaje
Marilú Marini — 27 Noches
Natalia Oreiro — La Mujer de la Fila
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Alberto Ammann — La Mujer de la Fila
Daniel Hendler — 27 Noches
Marcelo Subiotto — El Mensaje
Sergio Podeley — Gatillero
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Camila Pláate — Belén
Carla Peterson — 27 Noches
Julieta Cardinali — Belén
Laura Paredes — Belén
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Fernán Mirás — Mazel Tov
Juan Minujín — Adulto
Luis Campos — La Mujer de la Fila
Luis Machín — Belén
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
Anika Bootz — El Mensaje
Camila Peralta — Nancy
Camila Pláate — Belén
Clara Dziembrowski — La Mujer de la Fila
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
Alfonso González Lesca — Adulto
Angelo Mutti Spinetta — La Llegada del Hijo
Federico Heinrich — La Mujer de la Fila
Pedro Fontaine — Los Renacidos
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Benjamín Ávila y Marcelo Muller — La Mujer de la Fila
Cecilia Atán y Valeria Pivato — La Llegada del Hijo
Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni — Gatillero
Iván Fund — El Mensaje
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Daniel Hendler, Agustina Liendo, Mariano Llinas y Martín Mauregui — 27 Noches
Dolores Fonzi y Laura Paredes — Belén
Fernando Krapp y Herman Szwarcbart— LS83
Laura Huberman, Camila Sosa Villada y Javier Van de Couter — Tesis sobre una domesticación
MEJOR FOTOGRAFÍA
Gustavo Schiaffino — El Mensaje
Javier Juliá — Belén
Martín Sapia — Gatillero
Sergio Armstrong — La Mujer de la Fila
MEJOR MONTAJE
Andrea Chignoli — La Mujer de la Fila
Andrés Pepe Estrada — Belén
Iván Fund — El Mensaje
Mariana Rodríguez — Tesis sobre una domesticación
MEJOR SONIDO
Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi — Gatillero
Federico Ezquerro e Ignacio Seligra — La Mujer de la Fila
Leandro De Loredo — Belén
Leandro De Loredo y Omar Mustafá — El Mensaje
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Catriel Nievas — Tesis sobre una domesticación
Marilina Bertoldi — Belén
Mauro Mourelos — El Mensaje
Sebastián Espósito y Daniel Godfrid — La Mujer de la Fila
MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Ana Cambre — Gatillero
Micaela Saiegh — Belén
Sebastián Orgambide — 27 Noches
Yamila Fontán — La Mujer de la Fila
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Analía Bernabé y Victoria Nana — La Mujer de la Fila
Constanza Balduzzi — Homo Argentum
Lucía Gasconi y Greta Ure — Belén
Roberta Pesci — 27 Noches
MEJOR MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
Dino Balanzino y Ángela Garacija — Belén
Karina Comporino — La Mujer de la Fila
Mariángeles Capparelli — Gatillero
Oscar Mulet — Homo Argentum
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