La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina vivió una noche especial este sábado 23 de mayo en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín.

En el marco del Día del Cine Nacional, la previa de los XX Premios Sur reunió a figuras clave del cine argentino, en una jornada que mezcló emoción, homenajes y anuncios para el futuro de la industria.

El evento, que contó con el apoyo de Netflix, fue conducido por Eleonora Wexler y Peto Menahem.

La previa de los Premios Sur 2026. (Foto: Prensa)

Allí se entregaron los diplomas a las películas y profesionales nominados al máximo galardón del cine nacional, en una edición que marca las dos décadas de los Premios Sur, símbolo del reconocimiento y la consolidación del audiovisual argentino como industria, cultura y comunidad.

La Gala de los XX Premios Sur de la Academia de Cine se llevará a cabo el 2 de junio, gracias al acompañamiento de sus aliados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y TNT | HBO MAX.

El homenaje a Carlos Sorín y la emoción de una noche única

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando Sabrina Farji, vicepresidenta primera de la Academia, subió al escenario para entregar un premio especial a Carlos Sorín por los 40 años del estreno de “La Película del Rey”.

Farji aprovechó para reafirmar el compromiso de la industria y destacar la vigencia de la obra en el contexto actual de la cultura audiovisual argentina.

La previa de los Premios Sur 2026. (Foto: Prensa)

Además, invitó a todos a la proyección libre y gratuita de la película, que se realizará este lunes patrio en el Cine Gaumont.

Visiblemente emocionado, Sorín confesó que este reconocimiento fue “el más importante de su vida”, incluso después de cuatro décadas del estreno.

Recordó que “La Película del Rey” fue el punto de quiebre que lo llevó a dejar la dirección publicitaria y apostar de lleno por el cine, una decisión que marcó el inicio de una carrera con once películas más.

Anécdotas, recuerdos y el valor de los errores

La noche también tuvo espacio para las historias personales. Leticia Cristi, de K&S Films y productora de “Belén”, recibió el diploma por la nominación de la película y compartió una anécdota con Sorín, a quien definió como uno de sus grandes referentes.

La previa de los Premios Sur 2026. (Foto: Prensa)

“En mi primer trabajo en audiovisual, donde él dirigía, yo había cometido un error gravísimo: borré por accidente una edición que teníamos que entregar. Y él, con mucha sabiduría, me dijo: ‘Querida, solo se equivocan los que HACEN’”, recordó Cristi, arrancando aplausos y sonrisas entre los presentes.

Anuncios y futuro para el cine argentino

Durante la celebración, la Academia de Cine anunció nuevas iniciativas para impulsar el desarrollo, la proyección internacional y la federalización de la industria audiovisual.

El objetivo es seguir fortaleciendo el cine argentino y abrir nuevas oportunidades para profesionales y producciones de todo el país.

La previa de los Premios Sur dejó en claro que el cine argentino no solo mira hacia atrás para celebrar su historia, sino que también apuesta fuerte al futuro, con el compromiso de toda la comunidad audiovisual.