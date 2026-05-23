Nicole Neumann se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas en Florida, combinando momentos de relax en la playa con la magia de los parques de Disney.

Durante su paso por la playa, Nicole capturó todas las miradas con un look veraniego compuesto por una bikini verde oliva de tiras cruzadas y un pantalón de crochet marrón.

Nicole Neumann posa durante las vacaciones

El estilo se completó con un sombrero de ala ancha y anteojos de sol, reflejando su faceta más sofisticada mientras disfrutaba de un “break” entre las intensas jornadas de recorridas por las atracciones de Orlando.

POSTALES DE MOMENTOS INOLVIDABLES

La secuencia de fotos resaltó su estilo personal, apostando por el presente, la tranquilidad y el valor de los recuerdos compartido

Nicole Neumann posa durante las vacaciones

Las fotografías, compartidas por la modelo y conductora, enfatizan los detalles de cada prenda y accesorio, creando una secuencia que alterna entre poses relajadas y estilizadas.

Nicole Neumann posa durante las vacaciones Por: Instagram @nikitaneumannoficial

POSTALES FAMILIARES Y MOMENTOS INOLVIDABLES EN DISNEY

La estancia familiar cobró protagonismo en Magic Kingdom y otros parques de Orlando. A lo largo de la semana, la familia posó frente al Castillo de Cenicienta: Nicole vestía una musculosa marrón sin mangas y minifalda rosa pálido, llevando a Cruz, quien lucía un body celeste y shorts de jean.

Nicole Neumann en familia en Disney Por: Instagram @nikitaneumannoficial

Otras imágenes muestran un encuentro con Goofy, el clásico personaje de Disney también conocido como Tribilín, ataviado con su traje de cocinero, en el interior de un restaurante del complejo.

Nicole Neumann en familia en Disney Por: Instagram @nikitaneumannoficial

Las postales también captan momentos de las hijas en atracciones, paseos en Epcot y participaciones en espectáculos icónicos, como el show de El Rey León.

Nicole Neumann en familia en Disney Por: Instagram @nikitaneumannoficial

Durante el viaje, se destacó el uso de vinchas doradas o rosas de orejas de Mickey y Minnie, en busca de resaltar el ambiente lúdico y la conexión familiar.