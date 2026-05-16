Nicole Neumann sorpren dió a sus seguidores al compartir la intimidad de su espectacular viaje a Disney World, donde se encuentra disfrutando de unos días de descanso y pura magia. La modelo y conductora no viajó sola, sino que está acompañada por su esposo, Manu Urcera, y sus hijos, quienes se mostraron muy emocionados por recorrer los parques temáticos de Orlando.

A través de sus redes sociales, la rubia mostró cada detalle de la travesía que combina juegos, burbujas y mucha unión familiar.

LAS FOTOS DE NICOLE NEUMANN EN DISNEY

En las postales que Nicole subió a su cuenta de Instagram, se puede ver a la familia disfrutando de las atracciones más icónicas de Magic Kingdom y Animal Kingdom. Uno de los momentos más especiales del viaje fue la celebración por los 15 años de Allegra Cubero, quien eligió este destino para festejar junto a su madre y sus hermanos. Las imágenes reflejan la complicidad entre los jóvenes y Urcera, confirmando el excelente vínculo que mantienen durante esta etapa tan especial para la modelo.

Nicole Neuman en el lugar más feliz de la tierra. Credito: Instagram Por: Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

MOMENTOS DE RELAX Y DIVERSIÓN

Entre desfiles de personajes y shows de fuegos artificiales, Nicole también se tomó un tiempo para mostrar el lado más tierno del viaje junto a su hijo menor, Cruz. La modelo destacó lo importante que es para ella generar estos recuerdos imborrables, alejados de las cámaras y la rutina diaria. “Ver la cara de felicidad de mis hijos no tiene precio”, escribió en uno de sus posteos, recibiendo miles de “me gusta” y comentarios de afecto de sus fanáticos, quienes siguen el minuto a minuto de la travesía.

EL LOOK DE NICOLE NEUMANN PARA LOS PARQUES

Fiel a su estilo fashionista, Neumann no descuidó sus outfits ni siquiera para caminar largas jornadas bajo el sol de Florida. Lució conjuntos cómodos pero con mucha onda, ideales para el clima de Orlando, y marcó tendencia con sus accesorios temáticos de Mickey Mouse.

Nicole Neuman en el lugar más feliz de la tierra Por: Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Manu Urcera también se mostró muy relajado, compartiendo juegos y risas con las hijas de la modelo, demostrando que son un equipo consolidado ante cualquier aventura.

NICOLLE NEUMANN Y MANU URCERA EN DISNEY

La pareja aprovechó algunos instantes de tranquilidad para retratarse juntos con el icónico castillo de fondo, dejando en claro que atraviesan un gran momento personal. Este viaje no solo representó un regalo para Allegra, sino también una oportunidad para que el matrimonio disfrute de la familia ensamblada que lograron construir.

Nicole Neuman en el lugar más feliz de la tierra. Credito: Instagram Por: Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Las vacaciones continúan y se espera que Nicole siga compartiendo más material de lo que ella misma definió como “un sueño hecho realidad”.