La sinceridad con que Fabián Cubero admitió que no integra los chats de padres del colegio de sus tres hijas fruto de su matrimonio con Nicole Neumann fue total, y el futbolista retirado explicó las razones sin vueltas en el streaming Vestuario, que comparte con José “Pepe” Chatruc.

“Tengo dos o tres mamis a las que les pregunto”, contó Poroto.

Es que la ingenuidad de Cubero al indagar con Eugenia Tobal, protagonista de la obra teatral El Chat de Mamis, sobre cómo eran las conversaciones vía WhatsApp lo dejó al descubierto.

Por qué Fabián Cubero quedó afuera del chat de padres del colegio de sus hijas.

“No estoy en el chat general porque no me incluyeron. Es de mamis”, se quejó resignado.

Fabián Cubero se sintió marginado

Tras lo cual planteó su drama: “Los padres separados tenemos un problema ahí, porque no nos enteramos de nada”.

¡¿Para qué?! Si ese comentario de Cubero sublevó a Tobal, madre de Ema García Tobar (6): “Podés estar igual en el chat. ¿Qué te inhibe de estar si estás separado?”.

Lo cierto es que Fabián Cubero prefirió mantenerse al costado y dejar que Nicole Neumann sea quien se mantenga informada en tiempo real de lo que sucede en los cursos de sus tres hijas en común.