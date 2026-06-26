La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, continúa generando una profunda conmoción. Mientras avanza la investigación sobre el accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, un vecino que fue de los primeros en llegar al lugar rompió el silencio y relató los dramáticos minutos que vivió al intentar asistir a la conductora.

Se trata de Carlos, quien brindó su testimonio en A24 y recordó cómo reaccionó apenas escuchó el fuerte impacto del tren contra el vehículo: “Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, agregó.

Foto: Captura (A24)

“Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, siguió sobre el impacto que habría sucedido - según él- entre las 19.20 y 19.25 hs.

“Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, cerró.

El estremecedor testimonio de Carlos aportó nuevos detalles sobre los instantes posteriores al fatal accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais y conmovió profundamente a todo el país.

Foto: Web

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LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE LOS FAMOSOS A ERNESTINA PAIS TRAS SU TRÁGICA MUERTE

La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, sacudió al mundo del espectáculo y el periodismo argentino. La conductora falleció luego de que el auto en el que viajaba fuera arrollado por un tren en San Isidro, una tragedia que generó una enorme conmoción.

Apenas se conoció la noticia del accidente fatal, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor Y un cariño inmenso por parte de colegas, amigos y compañeros de trabajo que salieron a despedirla públicamente y a abrazar a su familia en este durísimo momento.

Uno de los primeros en expresarse fue Coco Fernández, quien compartió un sentido mensaje: “Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar”, expresó, muy movilizado.

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

También le dedicó unas palabras José María Muscari, director de “El Divorcio”, la obra teatral en la que trabajaba actualmente: “Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Q.E.P.D”.

Las muestras de afecto continuaron con publicaciones de Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guido Záffora, Flor de la V, Débora Pláger y Guillermo López, entre muchos otros colegas que compartieron fotos, recuerdos y emotivas palabras para despedir a la conductora.

Los mensajes continúan multiplicándose con el correr de las horas, reflejando el impacto que generó la partida de una de las conductoras más queridas de la televisión y la radio argentina.

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez

Foto: Redes Por: Fabiana Lopez