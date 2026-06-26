Una noticia conmocionó al mundo del espectáculo y los medios este viernes. Ernestina Pais murió a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en San Isidro.

La información fue confirmada en TN, donde detallaron que la conductora perdió la vida luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa: “Ocurrió una desgracia. Lamentablemente, falleció Ernestina Pais”, expresaron al aire.

Según la información publicada por Infobae, la conductora conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja.

Ernestina Pais y un momento muy complicado.

Fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral del conductor. Mientras la noticia comenzaba a difundirse, en el lugar trabajaban bomberos, personal policial y peritos para determinar cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

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