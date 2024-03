En las últimas horas, se conoció que Ernestina Pais fue internada en una clínica de Saavedra tras ingresar en en la madrugada de este viernes 15 de marzo “bajo una situación psicomotriz complicada”, motivo por el cual debieron sedarla.

Así lo explicó Fede Flowers en la Rock&Pop, radio en la que trabajó la conductora: “Vamos a hablar de una información de último momento, exclusivo, esto realmente es bastante serio porque involucra a una famosa conductora, muy popular, todos la conocemos”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok)

En este momento se encuentra internada Ernestina Paez. Bueno, ella trabajó en la Rock and Pop, les cuento un poco el contexto. Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”, agregó.

Y cerró, esperando que Ernestinas se reponga pronto: “Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación. Continúa en este contexto de sedación, pero bueno, hay mucho hermetismo en cuanto a la salud de Ernestina Paez que, en este momento, está en el tercer piso y le deseamos lo mejor”.

ERNESTINA PAIS HABLÓ DE CÓMO FUE SU EXPERIENCIA TRAS DECIDIR INTERNARSE EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL

Una vez más, Ernestina Pais abrió su corazón en LAM (el programa que conduce Ángel de Brito por América y que lo está reemplazando Maite Peñoñori en sus vacaciones) y se sinceró al recordar el duro momento que atravesó cuando decidió internarse.

“Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’”, comenzó diciendo Ernestina.

Foto: Captura (América)

“Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”, agregó.

Además, Pais reveló que en esos días pudo hacer distintas actividades como teatro, yoga, meditación y dibujo, y se dejó en claro que disfrutó de cada uno de ellas: “Era hermoso, vivía en una nube de pedos. Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas. Ahí me ordené mucho”.

“Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que, en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades”.

“Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que, en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas”, agregó. Y cerró, profunda: “Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”.