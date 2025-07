La frontalidad con que Claudio Peluca Brusca contó cómo fue el final de su noviazgo con Laurita Fernández fue sopresiva, y la conductora admitió que el quiebre se dio en torno a la búsqueda de un hijo.

”Teníamos como planes, o plazos de planes, distintos para los proyectos“, reconoció en una nota con Puro Show luego de que el productor general de Bienvenidos a Ganar lo blanqueara en el streaming de el nueve.

“Es verdad que tenía un plazo distinto para el futuro. Y yo tampoco quería hacerlo perder tiempo a él. Siempre fue una relación de mucha sinceridad, mucho amor y mucho respeto”.

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca. (Foto: @soyclaudiobrusca)

“Ser madre me encantaría. Y no creo que algún día juegue en contra en la profesión”, enfatizó.

CÓMO SE IMAGINA LAURITA FERNÁNDEZ DE MADRE

Luego reflexionó: “Hay una realidad y es que siempre me imaginaba siendo madre más grande, con disponibilidad del cuerpo, pero cumplir varios sueños profesionales antes”.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

“No por una cuestión física, sino por una cuestión de que yo tuve a mi mamá muy presente y me gustaría el día de mañana dedicar ese mismo tiempo y toda esa dedicación que mi mamá tuvo conmigo”, continuó.

“No me imagino teniendo el mismo ritmo de vida que tengo ahora. Me gustaría dedicarme, estar y disfrutarlo. Entonces, hoy siento que no es el momento”, cerró Laurita Fernández.