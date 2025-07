Luego de las repercusiones que despertó el posteo de Federico Bal, quien compartió fotos retro de cuando estaba de novio con Laurita Fernández (a poco de que confirmara su separación de Claudio “Peluca” Brusca), el actor rompió el silencio y respondió todas las consultas sobre este tema.

“Estas son cosas que pasan en la diaria de una persona que solamente ordena su casa. Hace mucho tiempo tenía que ordenar unas cajas y encontré eso”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre.

“Se puede llamar nostalgia, pero es una cosa que más que nada lo hago desde el amor, no desde el recuerdo. No busco nada nuevo, ni molestar a nadie. Nosotros no nos seguimos y no hablo con ella hace mucho tiempo. La vi en los Martín Fierro de Teatro y nos saludamos, nada más”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Y sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor con ella, el hijo de Carmen Barbieri cerró, tajante: “No, yo creo que estoy muy bien así y ella también. Volver sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso”.

Fede Bal: "Volver con Laurita sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso".

FEDE BAL POSTEÓ FOTOS CON LAURITA FERNÁNDEZ Y SORPRENDIÓ A TODOS

A dos semanas de que Laurita Fernández confirmara su separación de Claudio “Peluca” Brusca, a casi tres años de comenzar a escribir su historia de amor, Federico Bal dio que hablar con su sugestivo posteo en las redes: ¿la extraña a su ex?

En la imagen que el hijo de Carmen Barbieri subió a Instagram Stories (donde difundió varias postales familiares y de cuando era un niño) se ve una foto junto a la conductora de la época en la que estaban de novios.

Además, plasmó unas significativas capturas junto a Laurita y Matías Napp, quien fue el coach de la expareja en el Bailando, programa en el que lograron alzar la copa de campeón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@balfederico) Por: Fabiana Lopez

Si bien Fede no arrobó a quien fue su novia, las especulaciones sobre si su intención fue llamar la atención de la joven, recientemente separada, no tardaron en llegar.

¿Qué significa el posteo de Fede Bal con la foto retro junto a Laurita Fernández?