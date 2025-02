La temporada 22 de Resto del Mundo arranca este sábado al término de La Noche de Mirtha, por eltrece, con Federico Bal (35) como conductor por cuarto año consecutivo, pero esta vez como soltero de forma oficial.

Antes del debut, el actor que también se luce en teatro con Somos Nosotros y que se subió a la moda de los streams en Blender fue hasta la sala de contenidos multiplataforma de Artear para tener una entrevista distendida con Ciudad.

-¿Qué se viene en esta nueva temporada de Resto del Mundo?

-Cuarta temporada en conducción. Un año que para mí es maravilloso porque esos tres años anteriores fueron un despertar para mí. Hay algo especial con este programa icónico de viajes.

Federico Bal de viaje con Resto del Mundo. (Foto: Prensa eltrece)

- Tiene más de 20 años al aire...

-Exacto. Hace viajar a los argentinos los fines de semana con distintos conductores. Pero estos tres años fueron también un aprendizaje en la conducción y en el trabajo de campo. En un estudio estás resguardado, pero viajar te expone de otra manera. Yo soy inquieto, vivo a 220.

- ¡Se nota!

-Hay notas preproducidas y otras que surgen por mi ansiedad. Terminamos de trabajar y les digo a los chicos: “Vamos a salir a ver la noche, llevemos la cámara”. Así surgen notas hermosas. Viajar con Juan, Pepe, Matt y todo el equipo es como un viaje de egresados.

Federico Bal en la Sala de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Ciudad.com)

-Así casi dejás un brazo en Brasil, ¿vas a bajar un peldaño de la intensidad para estar entero?

-Es que ¿sabés lo que pasa? Es mi esencia también. ¿Cómo voy a decirle que no a un atardecer desde el aire? Voy a intentar cuidarme lo que pueda. Esas cosas pasan, uno cuando vive está sujeto un poco a esto. Soy aventurero, me encanta hacer estas locuras. Pero hay que tener cuidado y es verdad. Yo no soy partidario de los que se tiran desde acantilados. Cuando me subía a un parapente era con un instructor, nadie pensaba que podía salir así. Pero también el parapente y los vientos son muy complicados. Entonces, eso es algo que ya evito.

-¿No te tirarías de un acantilado habiendo visto 10 personas que se tiraron antes?

-Hay algo de la presión con el agua, de las rocas que uno no llega a ver. Estoy ya un poquito más grandecito. Un poquito, trato de cuidarme de algunas cosas. Pero si me meto con tiburones en una caja, voy. Si hay arrecifes y se puede surfear, vamos. Me gustaría hacer paracaidismo en un destino loco.

-Fede, estamos en el fin de semana de los enamorados. ¿Cuántos mensajes mandaste?

-Ninguno. No estoy enamorado. Para mí es el fin de semana del amor en general, no solo de pareja. Aprendí que hay que ser cuidadoso con los mensajes en estas fechas. Puede confundir las cosas, y no mandé ninguno.

Federico Bal de viaje con Resto del Mundo. (Foto: Prensa eltrece)

-¡Aprendiste!

-Aprendí, bueno, en algún momento se aprende, ¿no? Con 35 años por lo menos, pero creo que en algún momento se aprende.

-¿Cuál sería la cita ideal en cualquier parte del mundo?

-Ir a DiverXO, el restaurante de David Muñoz en Madrid. Es el chef número uno del mundo y revolucionó la gastronomía. Eso sí, hay que reservar con un año de anticipación. Básicamente, por cabeza, 600, 700 euros.

Los chefs de DiverXO. (Foto: @Diverxo)

-Ya te podés ir reservando mesa para 2026.

-Ja. Recién ahora podés planificar para el año que viene. No, ahora no podés caer así medio como de sopetón. Pero lo que tiene el tipo es que es algo increíble porque su abuela le dijo ‘vos vas a ser chef cuando los cerdos huelen’. Eso le quedó en la cabeza y en su restaurante tiene montón de cerdos volando, como si fuese una escenografía y sus platos también hablan del teatro. todo comestible. Es realmente un dotado

-¿Y después?

-Después salir y pasarla bien por Madrid.

-Esta temporada, que es tu cuarta, estás oficialmente soltero.

-Sí, oficialmente. Me gusta el “oficialmente”.

Federico Bal. (Foto: @Balfederico)

-Sí, porque te separaste de Flor Díaz, y no hay una relación a la distancia confusa.

-No. Ok. Me gusta cómo el periodismo a veces ve mi vida sentimental.

-¿Vas a probarte como Fede Bal sin las cámaras, sin ser el hijo famoso de Carmen Barbieri?

-¿A probarme en el amor?

Federico Bal. (Foto: @BalFederico)

-A ver si realmente la chica que te da bola en un boliche de Buenos Aires o de Punta del Este te daría bola allá en el Resto del Mundo

-Podemos ampliarlo también a Asunción, Paraguay, ojo que llega mucho trabajo, ja. Lo que me decís, mis amigos también me lo dicen. De hecho, me voy a ver con a una despedida soltero en agosto en Budapest, Polonia y Mallorca. Y mis amigos me dicen: “Ahora vamos a ver de qué estás hecho. Ahora queremos verte en Polonia hablando con mujeres”.

-Vas a estar en igualdad de condiciones y quizá allá seas el que menos ganás con las mujeres...

-Yo soy un caradura. De hecho me parece muy poco erótico y sensual que una persona se me acerque porque me ve en la tele o porque soy el hijo de Carmen Barbieri. Yo lo agradezco, pero me encantaría que seamos como dos personas que recién se conocen.

-¿Ya chamuyaste extranjeras de viaje?

-En el mundo he tenido unos que otros vínculos y conexiones súper sinceras con distintas nacionalidades. Y cuando empiezo a contarles de qué vivo, de qué trabajo en este momento me empiezan a preguntar cosas como, pero “¿puedo ver?”. De golpe me ven Instagram y me dicen ‘Ah, pero sos como conocido”. Y les digo, “No, soy un chico más queriendo conocerte”. Como dice Julia Roberts (en Un lugar llamado Notting Hill): “Soy una chico queriendo conocer a un chica”.

- La fama, ¿te ha ayudado o complicado?

-Me ha sacado de situaciones difíciles. En Estados Unidos levanté un dron cerca del Capitolio y la policía me paró. Les mosté que trabajo en la tele, miraron mi Instagram y al final terminamos hablando de comida con los oficiales.

Federico Bal. (Foto: @Balfederico)

-Con los tres trabajos actuales que tenés, Resto del Mundo, Somos Nosotros en Teatro y tus participaciones en Blender, ¿Ya planificás cómo ahorrar para evitar los vaivenes económicos que padecieron tus padres?

-Tengo una educación financiera pésima. Mis ahorros están en Legos. Soy fanático de Star Wars, de las figuras de acción, de los cómics de Marvel. Y... tengo un problema. No puedo pensar en el futuro y en la estabilidad económica. Prefiero pensar en una biblioteca repleta de figuras de acción antes de qué pasaría el día de mañana si no tengo trabajo.

Federico Bal. (Foto: @Balfederico)

-¿Por qué?

-Porque, gracias a Dios, vengo de una familia donde de la que un poco vivo al día, pero un poco también sé que no me va a faltar trabajo. Si el día de mañana no hay nada, ningún canal me llama, de ninguna obra de teatro me llaman, escribo algo y salgo a buscar la plata porque vi a mis viejos hacer eso más de una vez.

También los vi gastar la plata. Me llevaron a conocer el mundo, de muy chiquito me llevaron a ver teatro de los mejores: Londres, Broadway, Berlín. Hemos ido a ver muchas obras, mucha música. Yo lo agradezco. Vi cómo la gastaban y vi también cómo la generaban. No tendré una educación financiera de ahorro, pero tengo la del trabajo y la del goce. Que me parece que las dos son igual de importantes. No puedo quedarme con alguna.

-¿Empezaste a decir que no a propuestas o planes que hace 10 años no hubieras dudado en aceptar?

-Estoy un poco en esa de querer siempre divertirme. Estoy mucho más sincero con mis palabras y más preciso. Me parece que con 35 años hay cosas que ya no hacés. Son pocas. Me parece que si las vas a hacer, las hacés un poco mejor; o trato de que no se conozcan. Si tengo un vínculo con alguien trato de hacerlo un poco más privado, en un ámbito de amigos, donde puedo sentirme más cómodo. Antes era una cosa un poco más suelta, y me ha traído algunos dolores de cabeza.

Federico Bal. (Foto: @Balfederico)

-La fama suele dar muchas ventajas, y otras tantas desventajas. ¿Qué cosas te gustaría tener o hacer como cualquier amigo tuyo?

-Es una buena pregunta y no quisiera que suene pedante. Hay veces que me gustaría ir a comer a un lugar a la noche con una chica que tal vez me gusta y estar tranquilo. Porque tal vez no sale ninguna foto en ningún lado, pero ya hay una sensación de que puede pasar, porque tienen una cámara en la mano. Entonces ya no es cómodo ni para mí ni para ella.

Tal vez es una chica que te gusta, pero no es tu novia ni pasó nada todavía, Pero yo no puedo salir mucho porque no me siento cómodo. Ella tampoco. No es un tema de que me atosiga la prensa. Pero igual tenés abrir el paraguas y advertirle: “Si vamos a ir a comer afuera es probable que esto pase y yo no lo puedo controlar”. El anonimato es algo que no lo puedo disfrutar mucho acá. Es un poco difícil. Extraño cuando a los 20, 22 no trabajaba tanto delante de cámara.

-¿Cómo te imaginás A los 50 años?

-¡Uf! Por momentos digo que a los 50 ya voy a dejar de trabajar, voy a estar en mi casa con aire acondicionado en 17 grados y no voy a salir. Siento que voy a ser medio un ogro. Pero después pienso un segundo esa imagen y yo no soy eso. A mí me encanta conocer el mundo, salir, trabajar en teatro, producir. Y me parece que va a ser más eso. Voy a producir mis obras, quiero también tener mi programa de televisión de entretenimiento.

Federico Bal en la Sala de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Ciudad)

-¿Y el streaming?

-El streaming es algo que me divierte, pero no lo veo hoy como algo de mi vida a futuro. Dirigir y producir teatro es algo que me encantaría. Y para mí la tele es lo mejor del mundo.

-¿Te imaginás llegando a los 50 con una pareja?

-Me veo en algún momento de mi vida con una estabilidad emocional de la mano de una mujer. Creo que la vida es mejor en pareja. Estoy convencido de que los mejores momentos de mi vida fueron en pareja. Me encantaría tener una familia, tener dos pibes, y un par de perros.

VIDEO Y EDICIÓN: FERNANDO HALPERÍN.