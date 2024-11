Carmen Barbieri contó en su programa matutino de eltrece, Mañanísima, que Fede Bal le pidió que no le pregunte más sobre su vida privada luego de sus últimas separaciones.

“¿Qué pasó con tu hijo, se separó o no de Flor?”, le preguntaron a la conductora, quien dijo sincera: “Les cuento, yo no le pregunto nada a Fede hace tiempo, porque una vez me dijo ‘mamá, soy un hombre, cuando tenga las cosas resueltas te voy a contar’”.

“No me habló nada de esto. Capaz que no cortaron y están en crisis…”, agregó la actriz al respecto y entonces dio a conocer qué hizo él: “Ahora le pregunté ‘me enteré que hablaron de este tema y no me contaste nada’, cri cri, no me contestó”.

Carmen Barbieri, Gustavo Mendez y Fede Bal en el Martín Fierro Latino 2024 (Foto: redes sociales).

Sobre cómo era el romance del productor y la bailarina, Carmen reveló: “Ella vive en México, pero cuando viene a Argentina se queda en la casa de Fede, yo compartí con los padres, es una historia de amor que manejan a la distancia”.

ASÍ REACCIONÓ CARMEN BARBIERI A LA LLAMATIVA CONFESIÓN SEXUAL DE L-GANTE

L-Gante habló de la cadena que lleva en el cuello y reveló si se la saca para tener relaciones sexuales.

“¿Te la sacás para tener sexo?”, le preguntó Estefanía Berardi. “Ay, ¡basta con las cosas que le dicen!”, se avergonzó Carmen Barbieri, mientras se tapaba el rostro.

“Sí, sí, me la saco”, dijo L-Gante. “A Wanda le dolía la frente”, dijo Majo Martino. “¡Chicas, por favor!”, cerró Carmen, poniendo paños de agua fría a la situación.

