La frontalidad y simplicidad de L-Gante para calificar a Mauro Icardi de “boludo” asombra, y una vez más Elián Ángel Valenzuela se manifestó provocador con el exmarido de Wanda Nara, su novia.

“La acompaño en todo lo que tiene que ver con su bienestar, pero no me meto en sus problemas”, comenzó el referente del RKT.

En una nota antes de embarcar rumbo a Uruguay, L-Gante que Wanda no le aclaró por qué no viajó a Turquía, pero analizó que “le convendría quedarse acá para que no hablen mal porque las personas que le quieren hacer mal aprovechan cada jugada”.

Además reconoció que tiene “algunas cosas” en el hogar conyugal de la conductora de Bake Off Argentina, y disparó: “Que un millonario ande pidiendo casa prestada es una tontería. Es alguien que quiere estorbar”.

POR QUÉ L-GANTE TRATÓ DE BOLUDO A MAURO ICARDI

Al rato, L-Gante fue a fondo contra Mauro Icardi en la nota con DDM: “Yo veo las acciones del señor, los mensajes, veo todo. Esa casa tiene cámaras sé las intenciones que tiene y no molesta...”.

Por último, cuando Mariana Fabbiani le preguntó por las grabaciones que difundió Mauro Icardi de la visita de Wanda Nara, L-Gante fue lapidario: “Eso es cosa de boludo”.

“Si fuera él estaría haciendo otra cosa, no sería tan insistente. Pero no me meto, que luchen por sus sueños”, cerró.