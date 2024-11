Luego de estar en boca de todos los medios por su relación con Wanda Nara, L-Gante dio que hablar con sus letales mensajes contra Mauro Icardi. Y lejos de pasar por alto sus palabras, el futbolista recogió el guante y redobló la apuesta.

“Nos está viendo Mauro Icardi y me pasa algo que me autoriza a decir”, adelantó Pepe Ochoa en LAM (el programa que conduce Ángel de Brito por América, pero que este jueves lo reemplazo Yanina Latorre).

“Dice, ‘lo que me faltaba en mi vida, que un desconocido hable de mí, de mi vida y de mi familia; de mis finanzas y de mis propiedades’”, agregó. Y cerró, filoso: “‘Tengo propiedades de las cuales se me excluyó por violencia de género y porque le daba miedo a Wanda y no a mí'”.

QUÉ LE DIJO MAURO ICARDI A L-GANTE

Aseguran que Mauro Icardi sufrió un ataque de nervios en su hogar / foto Instagram

Minutos antes, Yanina había dado conocer lo que le dijo el músico en una charla privada: “Me dijo ‘lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casa’”.

“Yo le deseo lo mejor a él y espero que sepa manejarlo. Un hombre en su estado de obsesión y locura, solo me da temor que caiga en una depresión”, resumió el músico, despertando el enojo de Icardi.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

ELBA MARCOVECCHIO HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE LA DENUNCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI Y FUE CONTUNDENTE

En medio de la diversidad de información que se conoció después de la denuncia que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi en medio de su escandalosa separación, Elba Marcovecchio (la abogada del futbolista) respondió algunas cuestiones que dieron que hablar.

Ante la consulta de la cronista de Cortá por Lozano sobre si la denuncia de Wanda a Icardi fue por violencia de género, la letrada respondió: “Es bastante confusa la presentación porque está basada, obviamente, en los términos de dicha ley”.

“Lo que sí hizo fue una exclusión de hogar. Una exclusión de hogar, realmente, no es una pavada. La Justicia, obviamente de carácter preventivo, toma estas medidas solamente ante los dichos de la mujer. Y bueno, se articulan estas medidas. Entonces, me resulta muy incompatible una cosa con la otra”, agregó.

Foto: Web

Y cerró, contundente: “Yo lo que estoy diciendo es bastante claro. Es decir, una exposición no se compadece con la otra. Estamos hablando de un juzgado que es excelente, que tomó una medida por los dichos de una mujer, independientemente de que sea Wanda, independientemente de que sea Mauro. Entonces, no se entiende cuáles son sus posteriores declaraciones”.