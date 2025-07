La decisión de Benjamín Vicuña de revocarle el permiso a la China Suárez para salir del país con sus hijos hizo mella en la actriz, que lo fulminó con un posteo en el que lo acusa de ser un adicto, maltratador y mal padre; y ahora se metió en esta guerra nada menos que Jorge Rial.

El ex conductor de Intrusos, que logró la primera exclusiva con la China Suárez tras el motorhome-gate que enfrentó a la actriz con Pampita, opinó a fondo sobre esta guerra entre los ex, y no dejó nada en pie.

“A mí lo único que me parece jodido es por los pibes, porque saben absolutamente todo lo que pasa y ver que le dicen a tu papá que es adicto, que se esconde en el baño para pegarse un raquetazo, o que no sos un buen padre y no le dabas un vaso de agua, o que te saca la foto nada más que para la gilada, o que a tu mamá la traten de put…, me parece que es terrible”, señaló Rial.

JORGE RIAL SE METIÓ EN LA GUERRA ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA Y NO PERDONÓ A NADIE

“Yo no sé si es verdad o no es verdad”, acotó Rial antes de lanzarle un masazo a Benjamín Vicuña. “También tenés al chileno, que siempre fue un soberbio, que siempre veía todo desde arriba, y ahora ahí está, metido en el barro”, señaló, en referencia al posteo de la China.

“Es antichisme, en teoría”, le acotó el cronista Santiago Riva Roy. “A mí esa cosa de ‘soy antichime’… pero cuando tiene que hablar, habla; y si tiene que usar a LAM para mandarle un mensaje a la China lo va a hacer, olvídate”, respondió Rial.

En ese sentido, Rial acusó a los ex de usar a los medios, pese a hacer operaciones. “Ayer creo que Nico Vázquez salió con LAM espontáneamente. Está todo bien, todos sabemos que lo arreglás (…) Es un recurso que tenemos todos. Yo qué voy a decir que lo hice hace 25 años... Lo que digo que hay ciertos artistas que reniegan de esto, y después te usan”, cerró.

