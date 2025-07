El feroz ataque de la China Suárez a Benjamín Vicuña en las redes sociales resultó ser solo la punta del iceberg en una guerra que se plantea en las mismas proporciones que las de Wanda Nara y Mauro Icardi, tal como descubrió el actor este feriado patrio.

El encargo de retratar cómo quedó Benjamín fue Ángel de Brito, que, tras hablar con alguien de su entorno, publicó una serie de stories encabezadas por una titulada “Se pudrió todo” e ilustrada con vicuñas.

“Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de la China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible”, explicó De Brito. “Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta”, agregó.

BENJAMÍN VICUÑA PRESENTARÁ UNA DENUNCIA CONTRA LA CHINA SUÁREZ POR IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON SUS HIJOS

De Brito continuó narrando que “al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa”. “Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto. Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”, señaló.

“En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana porque hoy fue feriado”, agregó el periodista. “A la tarde, la China desde Turquía posteó una foto de su familia reunida en el Campo Argentino de Polo”, explicó Ángel.

“Además del palazo a Vicuña, es un canje que tiene. ¿Por qué necesita postear desde otro continente?”, se preguntó De Brito. “Los últimos días, los chicos no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos”, analizó.

“Vicuña y La China no se hablan. Solo se comunican a través de sus abogados. Todos los hijos de Benjamín tienen a sus madres en el exterior. Mañana vuelve Pampita. Con ella sí dialogan y ahora tienen buena relación. Sus hijos estuvieron hoy en la casa de Guille, el hermano de Caro”, cerró De Brito.

