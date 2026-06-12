Nico Vázquez celebró un nuevo cumpleaños rodeado del cariño de sus seres queridos y una de las primeras en dedicarle un mensaje público fue Dai Fernández, su pareja y compañera en la exitosa obra Rocky.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una cálida postal en la que se la ve abrazada al actor (que celebró sus 49 años) en un restaurante, mirándolo con una enorme sonrisa y dejando en evidencia el gran presente que atraviesan.

Junto a la imagen, Dai escribió una sentida dedicatoria que rápidamente enterneció a sus seguidores: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol @nicovazquezok. Te (emoji de un corazoncito rojo)”, expresó la artista, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@dadyfernandez) Por: Fabiana Lopez

Pero las muestras de cariño no terminaron ahí. Minutos después, Dai también publicó un video del festejo que se realizó en el teatro donde protagonizan la obra. En las imágenes se pudo ver a Nico siendo agasajado por todo el elenco, el equipo técnico y los trabajadores que forman parte del espectáculo.

Con varuas torta, aplausos y una lluvia de buenos deseos, sus compañeros le cantaron el feliz cumpleaños y lo llenaron de afecto en una jornada cargada de emoción, mientras Nico pedía sus deseos antes de soplar las velitas.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@dadyfernandez)

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MIRTHA LEGRAND FUE A VER ROCKY Y DESCOLOCÓ A NICO VÁZQUEZ CON UNA PREGUNTA PICANTE: “¿LO TENÍAS ANTES?”

Fiel a su costumbre de no perderse lo mejor de la cartelera porteña, Mirtha Legrand dijo presente en el teatro para saldar una cuenta pendiente: fue a ver Rocky, el exitoso espectáculo protagonizado por Nico Vázquez y Dai Fernández.

La cita fue en el Teatro Lola Membrives, donde la obra inspirada en el icónico boxeador creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro. Como suele ocurrir, la llegada de Mirtha revolucionó la noche: el público la recibió con aplausos y su presencia se convirtió en uno de los grandes momentos de la velada.

Acompañada por su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos, la diva siguió la función desde una ubicación privilegiada, atenta a cada detalle del musical que adapta la historia de Rocky Balboa al formato teatral.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Pero el momento más comentado llegó después. Tras el final, Nico Vázquez y Dai Fernández se acercaron a saludarla personalmente y fue ahí cuando Mirtha, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una pregunta que desató risas: “¿Vos, este cuerpo lo tenías antes?”.

El comentario no fue casual: el actor atravesó una intensa transformación física para meterse en la piel del boxeador, con meses de entrenamiento y preparación.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Lejos de incomodarse, el intercambio se dio en un clima distendido y afectuoso, con risas incluidas, que continuó con elogios por parte de la conductora: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó, generando aún más aplausos.

El cariño fue recíproco. Horas más tarde, Vázquez volcó su emoción en redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”.