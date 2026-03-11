Dai Fernández compartió en sus redes sociales un álbum de fotos de su viaje a Mar del Plata junto a Nico Vázquez, la bailarina y compañera de elenco de Rocky Georgina Tirotta y su novio. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró distintos momentos de la escapada, que combinó descanso, paseos y mucha complicidad.

En las imágenes se los puede ver disfrutando del mar, caminatas y salidas en grupo, en un plan relajado lejos de las obligaciones laborales.

El posteo rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que celebraron las postales del viaje y dejaron numerosos comentarios.

El posteo de Dai Fernández con Nico Vázquez en Mar del Plata (Foto: captura de Instagram/@dadyfernández).

La publicación dejó ver el buen momento personal que atraviesan, con gestos de cercanía y sonrisas compartidas durante la estadía en la ciudad balnearia.

Dai Fernández en su viaje a Mar del Plata con Nico Vázquez y amigos (Foto: captura de Instagram/@dadyfernández).

LAS FOTOS DEL VIAJE DE DAI FERNÁNDEZ Y NICO VÁZQUEZ A MAR DEL PLATA

En el carrusel que publicó Dai Fernández se pueden ver diferentes momentos de la escapada a Mar del Plata con Nico Vázquez. Algunas fotos muestran al grupo de amigos disfrutando de la playa y del paisaje costero, mientras que otras retratan instantes más relajados durante las salidas y encuentros.

Las imágenes reflejan el clima distendido del viaje y la buena relación que mantienen.

El posteo se llenó rápidamente de “me gusta” y comentarios de seguidores que destacaron la buena energía de las fotos y el momento que comparten la actriz y el protagonista de Rocky.

Dai Fernández y Nico Vázquez en su viaje a Mar del Plata con amigos (Foto: captura de Instagram/@dadyfernández).

Dai Fernández y Nico Vázquez comenzaron su historia mientras trabajaban juntos la obra teatral Rocky, donde comparten escenario. Con el tiempo, el vínculo traspasó el ámbito laboral y se transformó en una relación sentimental.

