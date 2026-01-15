Dai Fernández formalizó su relación con Nico Vázquez en octubre de 2025 y, desde entonces, Gonzalo Gerber ganó popularidad.

El artista ya se lucía en diferentes espectáculos, pero la visibilidad lo llevó a tener más seguidores e, incluso, a quedarse con el Premio Hugo a mejor bailarín en 2025.

Fue entonces que le dio aún mayor entidad a sus redes sociales y esta vez tomó una drástica medida: borró todas las fotos y todos los videos que tenía publicados con su expareja.

Gonzalo Gerber borró todas sus fotos con Dai Fernández: la reacción de la actriz | Créditos: Captura de Instagram

LA REACCIÓN DE DAI FERNÁNDEZ

La actriz también actualizó su cuenta de Instagram. Sube contenido constantemente, sobre todo del ámbito laboral: instantáneas y videos de sus obras de teatro, de sesiones de fotografías y, también, de su vínculo con Nicolás Vázquez.

Gonzalo Gerber borró todas sus fotos con Dai Fernández: la reacción de la actriz | Créditos: Captura de Instagram

Sin embargo, eliminó los contenidos más recientes con su expareja, pero dejó una publicación del 19 de septiembre de 2020 con su expareja.