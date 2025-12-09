Gonzalo Gerber acompaña la gira de Cazzu como parte de su staff de bailarines. En pleno show, el artista decidió grabarse en un momento muy particular y muchos usuarios interpretaron su actitud como una indirecta directa hacia su ex, Dai Fernández, quien recientemente confirmó su romance con Nicolás Vázquez.

La repercusión fue inmediata. El video, compartido inicialmente por Fede Flowers, muestra a Gerber haciendo una transmisión en vivo desde un recital de Cazzu.

Lo que encendió las alarmas fue que el bailarín enfocó su rostro justo cuando la artista jujeña interpretaba “Con otra”, una canción de desamor con versos filosos que cobraron un nuevo sentido en el contexto actual. La elección del momento no pasó desapercibida para el público, que rápidamente asoció el gesto con su reciente ruptura.

La escena se interpreta como un mensaje velado, especialmente porque aparece días después de que Dai Fernández blanqueara su relación con Vázquez.

Desde entonces, cada acción de Gerber se vuelve material de lectura entre fanáticos, seguidores y panelistas del mundo del espectáculo, que siguen de cerca el triángulo mediático que se formó entre los tres.

El explosivo mensaje de Gonzalo Gerber a Dai Fernández en pleno show de Cazzu: el video que encendió las redes / Foto: @gonzalo_gerber (Instagram)

GERBER Y SU INDIRECTA A DAI FERNÁNDEZ

El trasfondo de esta exposición tiene varias capas. La separación de Gerber y Dai se conoció casi en simultáneo con la ruptura de Vázquez y Gimena Accardi, lo que generó especulaciones sobre fechas, coincidencias y posibles cruces entre ambas historias.

Paralelamente, el hecho de que Gerber acompañe a Cazzu alimentó rumores sobre un acercamiento sentimental con la cantante, algo que él negó reiteradamente, asegurando que el vínculo es estrictamente profesional.

Sin embargo, el vivo del recital reavivó la conversación digital. En el fragmento difundido, se lo ve cantando un verso del tema mientras sostiene la cámara de forma directa, lo que muchos interpretaron como una declaración sin palabras y otros como una simple casualidad.

Por ahora, Gerber mantiene el silencio y no hizo comentarios sobre la viralización del video. Mientras tanto, la escena sigue circulando y acumula lecturas cruzadas: hay quienes aseguran que fue un acto espontáneo y quienes ven en él una clara respuesta al nuevo romance de su expareja.